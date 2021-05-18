不讓街友成破口！中市府提高查訪密度　暖送口罩酒精加強防疫

▲中市府主動發送口罩酒精助街友加強防疫。（圖／台中市政府提供）

記者胡至欣／台中報導

國內新冠肺炎疫情大爆炸，台中17日出現第4起確診病例，中市府繃緊神經加強防疫，為了不讓街友成破口，社會局不但提高查訪密度，更派員前往街友聚集熱區，包括火車站、地下道及公園，暖送口罩、發放口罩、酒精、濕紙巾等物資。

社會局表示，除定期與交通局、建設局、區公所等單位，聯合辦理熱點區域查訪，火車站每週一次，地下道每兩週一次；自疫情警戒升級後，外展人員更在白班及夜班時段提高查訪密度，主動發放遊民口罩，勸導街友低度活動，保持社交距離、全時間佩戴口罩、勤洗手、消毒等。而且考量街友取得資訊不易，社會局還特別製作舉牌，利用大聲公播放防疫注意事項，減少近距離接觸，保護第一線防疫人員及街友。



▲社會局特別製作舉牌宣導防疫措施。（圖／台中市政府提供）

除此之外，街友短期收容場所也自主加強防疫，例如人安基金會為避免群聚感染，17日已預發一週份的食品物資；街友關懷協會餐食服務則改用盒裝在門口發送，暫停站內用餐，勸導街友減少移動，自我保護避免群聚感染。

中市府防疫期間持續關懷街友，若發現街友出現疑似上呼吸感染症狀，社會局將協助叫送救護車或轉介採檢，避免防疫出現漏洞，並將持續與衛生局、台中醫院執行遊民健康維護計畫，定期協助街友健康篩檢、衛教及防疫宣導。