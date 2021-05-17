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疫情衝擊運量！中捷升級防疫措施　增設熱顯像儀、加大安全距離

▲中捷升級防疫措施 全面守護旅客安全。（圖／台中捷運公司提供）
▲中捷車廂拉環僅留1/3，以加大乘車安全距離。（圖／台中捷運公司提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

本土疫情連環爆，民眾防疫自我升級，減少搭乘大眾運輸、避免群聚，讓通車收費不到1個月的台中捷運綠線受到衝擊，平時上下班通勤人潮不再，運量持續創新低；對此，中捷公司表示，當前最重要的工作是做好防疫措施，守護旅客安全。

▲中捷升級防疫措施 全面守護旅客安全。（圖／台中捷運公司提供）
▲捷運綠線市政府站閘門前設置熱顯像儀，並以圍欄管控人流動線。

面對本土疫情來勢洶洶，台中捷運公司全面警戒，捷運綠線提升防疫措施，除了加強消毒，即日起也在運量前2名的市政府站及高鐵臺中站閘門前增設體溫熱顯像儀，並以圍欄管控人流動線，確實掌握旅客體溫，無障礙閘門則由站務員協助量測體溫。這兩站月台地面將張貼排隊距離標示，請旅客分散候車，電梯及手扶梯口將放置酒精自動感應噴霧器。

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▲中捷升級防疫措施 全面守護旅客安全。（圖／台中捷運公司提供）
▲捷運綠線市政府站月台張貼排隊距離標示。

另外，所有車站出入口將設置告示牌提醒旅客全程戴口罩及手部酒精消毒，電梯內地板將劃設九宮格，管制承載人數5人。車站月台張貼告示，提醒旅客分散候車。車廂內則以資訊顯示、定時廣播宣導佩戴口罩並避免交談，拉環僅保留1/3，以加大乘車安全距離，隨車人員將隨身佩帶酒精噴霧器，除自我防護外，亦可做緊急消毒。

▲中捷升級防疫措施 全面守護旅客安全。（圖／台中捷運公司提供）
▲台中捷運綠線電梯劃設九宮格，限乘5人。

因台中市仍處於分區限水階段，捷運站廁所配合節約用水均調整出水量，因應防疫需求，廁所也將設置酒精噴霧器，請旅客如廁後除了洗手再以酒精消毒。中捷公司強調，做好防疫措施，是當前最重要的工作，因此自5/16起運量資訊不再每日更新，將比照同業每月定期公布前一個月運量，月運量中將列出前一個月每日運量，資訊公開透明。

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