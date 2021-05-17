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沒得夾了！避免群聚成破口　北北桃台中關閉夾娃娃機店

▲新北8大類具防疫風險之營業場所，即日起至5/28禁止營業。（圖／新北市政府提供）

▲新北市夾娃娃機店即日起至5/28禁止營業。（圖／新北市政府提供）

記者胡至欣／整理報導

本土疫情持續升溫，連續3天破百例，讓各縣市政府繃緊神經，拉高警戒規格。桃園市16日率先開槍，下令夾娃娃機店強制暫停營業後，雙北及台中也在17日相繼宣布夾娃娃機店即刻關閉，而苗栗縣政府則要求業者派專人於營業場所24小時執行第二級防疫措施。

桃園市經濟發展局指出，基於北北桃生活圈原則，桃園市防疫提升為「準三級管制」，除關閉休閒娛樂場所，也額外關閉觀展觀賽場所；另外，為避免防疫出現破口，將依營業場所實際經營態樣採高標準認定休閒娛樂場所，如無人管理的自助選物販賣店也就是夾娃娃機店，即日起到6/8日也暫停營業，並隨疫情狀況，滾動式修正。

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而配合高中職以下停課，為避免青少年前往具防疫風險之營業場所逗留形成群聚，新北市17日也公告8大類具防疫風險之營業場所，即日起至5/28禁止營業。新北市政府經發局長何怡明強調，夾娃娃機店、小說漫畫出租、釣魚、釣蝦場，難以落實保持安全社交距離而形成群聚，或因無人管理導致使用後無法立即清潔消毒，存在高度防疫風險，故採嚴格管制以避免防疫破口。

台中市長盧秀燕17日也公布最新防疫措施，到６/8前取消公祭，另外除了轄內11大行業停業，即日起再新增難以落實實聯制與清消的夾娃娃機業，全面暫停營業，將視疫情發展滾動式調整；與此同時，台北市副市長黃珊珊在北市臨時記者會上也宣布，因為娃娃機店無人控管，恐成破口，已發函全部停業，而桌遊店和AR、VR可能讓青少年聚集，也都要求停業。

針對夾娃娃機業得否繼續營業一事，苗栗縣政府現階段要求業者派專人督促入內之消費者全程配戴口罩、手部消毒、保持社交距離、建立實聯制、執行量測體溫、環境清消、人流管制、總量管制與動線規劃等，若能24小時於營業場所執行第二級防疫警戒措施，仍可繼續營業，如未能執行前述防疫措施者，將依違反傳染病防治法裁處後請其停業。

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