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通勤族注意！高鐵「周五起減班至6／10」　每周減少171班車

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵周五開始實施減班計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情大爆發，雙北市實施第三級防疫警戒，上下班大眾運輸通勤族人數大幅減少。高鐵公司今日宣佈，自5月21日（五）至6月10日（四）實施短期班表，由原每周1016班次調減至845班次，每周共減少171班次，約剩8成運能。

高鐵公司指出，減班後各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務，仍維持超過8成之運能。針對購買遭取消車次之車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。

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若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。此外，高鐵公司也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整訊息。

高鐵公司指出，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲進入高鐵車站需全程戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

高鐵公司表示，即日起至6月8日止，高鐵各車次實施全車對號座，高鐵公司將密切觀察疫情變化並配合政府最新防疫政策進行滾動式檢討，於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規劃，儘速對外公告。

高鐵公司提醒，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

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