81歲通緝犯確診後失聯　警逮人苦等龜隊友...曝「當時真的很怕」

▲新莊分局 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名81歲阿公懷疑自己染疫，自費到醫院篩檢，2天後醫院發現他確診，以電話通知他，由於他13年前涉及毒品案遭通緝，根本不敢就醫，隨即關機失聯，轄區警方不敢大意，9個小時後循線將他逮捕，通報衛生局後，人員卻姍姍來遲，雖然警員穿著防護衣，但仍擔心染疫，讓第一線警員頗為不滿。

據悉，這名案1315、81歲阿公住在新北市新莊區，13日覺得身體不適，擔心染疫，於是到新北市一間醫院自費篩檢，15日結果發現阿公確診，醫護人員立即電話通知他，但早在2008年，阿公因涉毒品案遭到通緝，即使得知自己確診，不敢就醫，立刻關機失聯。

醫院聯繫不上他，通知轄區派出所，警方不敢大意，動員大批警力全力追緝，9小時後循線將他逮捕，並通知衛生局協助送醫，但衛生局人員竟姍姍來遲，讓警員暴露在染疫危險當中，警員私下表示「當時真的很怕！」，即便警方穿上防護裝備，但高傳染力的病毒，只要接觸就有高機率染疫，讓執法警員頗有微詞。

新北市衛生局表示，因疫情嚴峻，雙北確診案例激增，無法準確安排，加上醫院病床需要清出，才會延遲派救護車到場，絕不是要讓警員暴露染疫的危險當中。

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