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獨／麥擱卡啊！仁惠醫院確診案　害他「一晚接200通電話」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁惠醫院在17日晚間傳出確診病例，衛生局緊急啟動「清零計畫」，為了公開相關疫情，衛生局發了新聞稿說明，上頭還有潘姓簡任技正的私人手機電話，沒想到卻害慘了他，因為這份新聞稿被廣為流傳，讓簡任技正潘炤穎大嘆整夜忙疫情就夠累了，半夜還有不知名的人狂打電話。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，17日晚間開始電話被打爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，17日晚間開始電話被打爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

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17日晚間高雄鳳山仁惠醫院傳出有人確診，不僅各家媒體都急於知道現況，連民眾都想知道，晚間10點半高雄市衛生局長黃志中初步做了說明之後，衛生局也發出新聞稿說明這名確診男子的情況以及市長陳其邁下令「清零計畫」防疫作為。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，17日晚間開始電話被打爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，17日晚間開始電話被打爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

新聞稿一出，就立刻被轉傳到各大臉書社團以及通訊群組當中，這份新聞稿上頭載明聯絡人，也就是潘炤穎的私人電話，從凌晨12點之後，潘的電話就被瘋狂打爆，他透露一整個晚上至少接了超過200通不知名人士打來詢問疫情的電話，不堪其擾。

潘炤穎是高雄市衛生局在這一年多以來、防治新冠疫情非常重要的一個人，17日晚間不僅親自到仁惠醫院指揮「清零計畫」，就在這一波疫情爆發之後，他也曾經「多夜未眠」，忙疫調、防治疫情，市長陳其邁也多次在防疫會議當中多次提到他「好幾天沒睡」，並徵詢防疫相關意見；另外，他也要跟中央流行疫情指揮中心互相聯繫，掌握高雄市疫情，所以他的電話保持暢通十分重要。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，17日晚間開始電話被打爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲附有高雄市衛生局簡任技正潘炤穎電話的新聞稿，在網路瘋狂流傳 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎請大家幫幫忙，讓他可以好好專心做好「防疫聯繫工作」，守護高雄疫情，把疫情擴散傷害減到最低，他說他能懂體諒大家緊張的心情，但是「防疫視同作戰」，就請大家「麥擱卡啊」。

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