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化學兵「洗街式」大消毒！彰化溪湖鎮重災區　歌唱班累計25確診

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情持續延燒，本土案例接連幾日激增，彰化確診案例昨日已達20例，主要以葡萄、刮痧及萬華家族等3群傳播鏈為主，其中包括2名彰泰國中學生及南彰化1名國小生確診，今(18)日衛生局再公布單日新增22例溪湖歌唱研習班學員確診，下午國軍進駐化學兵大消毒。

▲溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據了解，該社區歌唱研習班教師、學員共37人，年齡大約50餘歲， 5月8日當天中午有10人前往麗園餐廳參加婚宴，有3人與葡萄家族確診者共桌，其餘7人被安排坐在另一桌，隔天回到社區後繼續在社區活動，除了愛好唱歌外，也聚在一起打麻將、搭遊覽車旅遊，凝聚力十足，衛生局採檢葡萄家族確診後，緊急匡列1300人採檢，採檢結果當天歌唱班前往餐廳吃飯的10人全部確診，也傳染給其他的12名成員。

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▲溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天社區的1名阿嬤說，她說當天是要去社區配戴老花眼鏡還要參加共餐，在社區停留大約2小時，葡萄媽媽、歌唱班的成員好多人也去當志工，社區的民眾後來全被通知與確診者接觸，一家6人全去採檢，當天都有戴口罩，如今也沒有症狀出現。

溪湖大竹里長何炳樺也說，現在疫情嚴峻，教育部也規定全國學校停止上課，另外化學兵也在下午進駐全鄉鎮大消毒，請鄉民不用擔心，降低移動率，一定可以防堵疫情擴散。

▲溪湖鎮化學兵進駐大消毒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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