高雄退休男極樂足跡曝！萬華+養生館　發燒急診自揭「旅遊史」確診

記者吳奕靖／高雄報導

中央疫情管制中心在18日宣布高雄市有3名確診病例，其中一例是為2150，是一名六十多歲的退休男子，平常住在高雄，9日前往台北市萬華活動，因為出現發燒症狀，17日確診。

根據高雄市衛生局公布的疫調足跡，他在9日搭客運到台北之後，10日有萬華的活動史，當天搭客運回到高雄，11日沒有外出，12日跟13日下午5點40分到6時，都前往苓雅區長壽素食用餐，13日中午12時15分至14時30分至前鎮區圓瓏泰式按摩養生館。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

13日晚間7點入住新興區單人房旅店高雄站前館，隔天下午16時至16時10分前往前鎮區興復興自助餐買晚餐。15日12時50分至13時10分至全聯福利中心高雄林森店購物約20分鐘。14時5分至15分至鳳山區東急屋百貨連鎖停留約10分鐘。16日因爲發燒，自行到急診外檢傷區就醫後返家。

17日出現咳嗽症狀，所以自己主動通報衛生機關，經過衛生局安排至醫院就醫採檢，當天接獲通知檢驗結果，呈現陽性(CT值16)，目前他的相關活動地點皆已完成清消，並完成擴大接觸者匡列13人及採檢，皆已進行居家隔離。





優雅莫蘭迪色

涼感恆溫不開冷氣也舒適

【更多新聞閱讀】

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評 衰喊：搞錯了

3天全台確診415例！直擊高雄賣場...1張照曝「南北兩世界」

快訊／高雄仁武烤鴨被檢舉 衛生局活逮：沒有實聯制、梅花座

快訊／釣魚場大力甩竿誤勾電線 高雄男45％2度灼傷

高雄市若升到第三級防疫 陳其邁：立刻實施異地辦公

北漂大學生返家躲疫情 高市衛生局推「類冬眠」：聚餐聚會母湯

快訊／高等法院高雄分院首發禁令 雙北訴訟當事人取消庭期