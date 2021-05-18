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高雄退休男極樂足跡曝！萬華+養生館　發燒急診自揭「旅遊史」確診

記者吳奕靖／高雄報導

中央疫情管制中心在18日宣布高雄市有3名確診病例，其中一例是為2150，是一名六十多歲的退休男子，平常住在高雄，9日前往台北市萬華活動，因為出現發燒症狀，17日確診。

根據高雄市衛生局公布的疫調足跡，他在9日搭客運到台北之後，10日有萬華的活動史，當天搭客運回到高雄，11日沒有外出，12日跟13日下午5點40分到6時，都前往苓雅區長壽素食用餐，13日中午12時15分至14時30分至前鎮區圓瓏泰式按摩養生館。

▲▼高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

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▲高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局公布2150足跡史 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁18日召開防疫會議記者會 。（圖／記者吳世龍攝）

13日晚間7點入住新興區單人房旅店高雄站前館，隔天下午16時至16時10分前往前鎮區興復興自助餐買晚餐。15日12時50分至13時10分至全聯福利中心高雄林森店購物約20分鐘。14時5分至15分至鳳山區東急屋百貨連鎖停留約10分鐘。16日因爲發燒，自行到急診外檢傷區就醫後返家。

17日出現咳嗽症狀，所以自己主動通報衛生機關，經過衛生局安排至醫院就醫採檢，當天接獲通知檢驗結果，呈現陽性(CT值16)，目前他的相關活動地點皆已完成清消，並完成擴大接觸者匡列13人及採檢，皆已進行居家隔離。


 

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