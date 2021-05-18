輕症待在家變嚴重怎麼辦？　新北：打「檢疫隔離關懷中心」專線評估

▲侯友宜視察檢疫隔離關懷中心。（圖／新聞局提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，醫療量能吃緊，為讓資源留給重症患者，指揮中心宣布「請確診個案未接通報前，在家等候公衛人員通知」，不過，隨居家隔離人數越來越多，當輕症患者已出現嚴重咳嗽狀況，醫生也沒辦法開處方箋時，新北市衛生局表示，病患可打給檢疫隔離關懷中心，由進駐的護理人員了解狀況，若評估急需用藥時，會盡快將病患送集中檢疫所。

為均衡衛政量能並強化對居家隔離者追蹤管理，新北市擴增居家檢疫關懷中心服務人力，18日正式更名「新北市檢疫隔離關懷中心」，除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求。

新北市衛生局18日下午進一步說明，若初篩陽性但還沒確診的民眾，先暫時在家等候，有症狀時可以先打給1922或檢疫隔離關懷中心，由護理人員了解病人狀況，若症狀越來越嚴重時，會盡快把他的級數往前調，也可以打119，由119 評估目前狀況，若更緊急，就會以緊急運送模式處理。

對於能否直接提供藥物？衛生局坦言「目前比較困難」，醫生提供藥物也要先看到病患的整體狀況，因此會盡快把病患的運送順序排到前面，如果狀況不是那麼嚴重，但顯然需要一些藥物時，會將他盡快送集中檢疫所，由醫護人員評估。

衛生局表示，「新北市檢疫隔離關懷中心」有專業醫療人員進駐，提供判定確診者的立即諮商，警戒期間延長服務時間（7點至23點），假日不打烊，有需求民眾可致電關懷中心專線(02)8953-5599分機1520，若有疑似症狀可前往指定篩檢醫院，達到分流效果。