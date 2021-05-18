33名立委齊祝挪威「生日快樂」影片瘋轉　挪威人留言洗版外國論壇

▲33名跨黨籍立委及31為台灣民眾給予挪威國慶祝福。（影／轉自數位外交行動計畫）

國際中心／綜合報導

每年的5月17日為挪威國慶日，挪威人習慣穿上傳統服裝上街遊行歡慶，過去也曾數次在台灣舉辦小型的慶祝活動，儘管今年台灣受限於疫情影響停辦，但國人對挪威生日祝福的心意仍相當熱絡。為提升兩國民間友好關係，台灣數位外交協會特地於上週先行邀請33位跨黨籍的立委手拿挪威國旗一同拍片，遠距祝福挪威生日快樂，為「台挪友好」盡一份心力，而這部影片上傳後不只受到熱烈歡迎，更火速在國際知名網路論壇Reddit的挪威版獲大量轉發。

▲▼多名立委一起在立法院議會前手拿挪威國旗以及寫著「祝國慶日快樂」的手舉板合照。（圖／台灣數位外交協會提供，下同）

致力於推廣台灣與各國民間關係的非營利組織台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，全球疫情嚴峻，許多跨國民間交流活動紛紛取消，但民間外交不能因此停下腳步。在遠距上班、上學成為日常生活一部分的現在，我們也應該透過網路持續推動數位外交，讓台灣與其他國家之間的交流可以在社群媒體上延續下去。

影片中，多位立委分別用中文、台語、英文等語言錄製他們對挪威的祝福，該影片也在知名國外論壇 Reddit的挪威版上被許多挪威網友轉發，已累計近一千次推文、超過 60 則留言，是該版當日最熱門的貼文。更有網友留言：「從台灣得到生日祝福，比從任何地方得到祝褔還要來得更好。」（Ingen bedre enn Taiwan å få bursdagshilsen fra）

在台挪威工程師：台灣是一塊寶地！

雖然台灣和挪威自 2017 年「挪威台北代表處」暫停運作之後，雙方就不再有直接的外交代表機構，不過對於來台生活超過五年的挪威工程師柯立世（Clas Sivertsen）而言，台灣與挪威的民間交流在這幾年來有逐漸回溫的趨勢。

▲曾在2020年5月舉辦於台北的挪威國慶遊行，是台挪民間交流的一大里程碑。

去年五月，在台灣數位外交協會的籌辦下，約80人參加了一場在台北舉辦的挪威國慶遊行活動。柯立世表示，挪威國慶遊行是挪威人每年最盛大的節日，「我們每到國慶日就會穿上傳統服裝，一起上街遊行慶祝。冰淇淋、熱狗和鬆餅都是當天不可或缺的節慶美食。每年在台北其實都會有一些小型慶祝活動，去年是規模最大的一次，很多在台灣的挪威人也都很驚艷。」柯立世本人也在去年的活動現場煎鬆餅給參與者吃。

柯立世說，雖然在台灣的挪威社群不大，但他看好台灣與挪威民間未來在經濟上的合作，尤其是在工程領域內。「台灣有相當優秀的製造業生態鏈。你有任何的工業器具的設計，都可以在台灣很快速打模、製造出來。對於一個工程師來說，可說是一塊寶地，」他說，「只可惜很多外國人不知道這件事。我也是來到台灣之後才發現的。」

台挪合作研發試劑閱讀儀器，一同為國際抗疫盡一份力。

▲Apollo Biotech創辦人柯立世（Clas Sivertsen）與其所打造的試劑讀取儀器。

自去年起，柯立世創辦的生物科技公司 Apollo Biotech 正是利用台灣製造（Made In Taiwan）的優勢，與多間台灣廠商合作，打造出一台即時試劑讀取儀器，來避免病毒篩檢過程中，用肉眼判讀試劑結果時可能會出現的錯誤結果。該儀器目前已通過食品藥物管理署的驗證。

柯立世表示，在許多國家面對嚴峻疫情時，病毒快篩試劑的判讀時常因為處理量過大、醫護疲勞或者其他因素而出現誤判。而他所製造的儀器，就是希望可以降低這樣的錯誤，避免偽陰、偽陽的案例。而他也在數週前與台灣政府部門一同開會，討論台灣如何協助更多國家打擊 COVID-19，與會人士包含了前副總統陳建仁、以及政務委員唐鳳等。

「我很相信Taiwan Can Help的理念，但那並不只是台灣人自己提供協助，而是許多在台灣的外國人也可以因為台灣提供的資源，來一起為國際社會提供協助。」柯立世相信，台挪友好的發展，除了文化的交流外，也可以是台挪民間的戮力合作，一起為國際做出貢獻。