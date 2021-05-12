綠委林岱樺堅持不戴口罩　怒嗆：請配合我的質詢時間

▲民進黨林岱樺12日不戴口罩質詢。（圖／翻攝國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情升溫，中央流行指揮中心今（12）宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，皆為本國籍。民進黨立委林岱樺12日卻堅持不戴口罩質詢，引發同黨立委邱議瑩不滿怒罵「遵守防疫規定很難嗎」，林岱樺更向擔任召委的陳亭妃表示，「請配合我本席的質詢時間好嗎？」

立法院經濟委員會今審查法案，召委陳亭妃特別提醒，立法院昨晚緊急召開防疫相關會議，並宣布相關防疫作為。

邱議瑩上台發言時，向陳亭妃表示，防疫已經升級，在場所有人都遵守防疫規定，但是「有位大委員，堅持不戴，本席還提供了一個乾淨的口罩給她，還是堅持不戴」，要求主席立下規範，「如果不戴口罩就請離開會議室。」

接著上台的林岱樺卻依然沒有戴口罩，台下的邱議瑩不停大喊「口罩請戴上好嗎？」陳亭妃也緩頰「岱樺，口罩戴上。」

不過，林岱樺依然不為所動，直接請官員上台備詢，而此時邱議瑩也繼續高喊：「林岱樺委員口罩請戴上好嗎，請遵守防疫規定好嗎？」

林岱樺這才向主席台表示，是否要停止質詢，但邱議瑩繼續喊：「現在大家都戴著口罩啊！」林岱樺則要求執行她的權宜時間，陳亭妃尷尬地說：「大家配合一下啦。」林岱樺則說：「那也請配合我本席的質詢時間好嗎？」

陳亭妃再出來緩頰，請林岱樺質詢完後「好好處理」，林岱樺也答應，這才讓質詢繼續進行。會後，林岱樺受訪表示，質詢時還是要戴口罩，但邱議瑩不需要在她質詢期間提權宜問題，而且其他立委稍早發言也沒戴，認為不應該針對她個人，也說自己不知道立法院有進會議室要戴口罩的規定。