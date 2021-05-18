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不斷更新／雙北三級、各縣市「準三級」　防疫停班課措施看這裡

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市防疫措施。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

本土疫情持續拉警報，國內昨（17日）一口氣再增333例本土確診個案，已連續3日新增破百。雙北15日起緊急宣布進入「三級警戒」，同時頒布3大防疫措施，包含外出時全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。不過，各縣市隨後因陸續傳出確診個案，也跟進雙北市，升級為「準三級警戒」，全面比照三級警戒辦理。對此《ETtoaday新聞雲》為您整理各縣市的防疫措施。

三級警戒區域：台北市、新北市。

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準三級警戒區域：

桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。

二級警戒區域基隆市（但等同三級警戒）、澎湖縣、連江縣。

台北市：三級警戒

1.15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月、龍山商場、龍山寺地下街、新富町文化市場、建國假日玉市、建國假日藝文特區5處暫停營業。

4.17日起萬華政府機構實施異地辦公、市府採居家辦公，進出皆採取實聯制。

3.禁止室內5人以上、室外10人以上集會活動。

4.高中以下學校，以及補習班、安親班、課後照顧中心，5月18日起至28日全面停課，改採線上教學。

新北市：三級警戒

1.15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月，全市校園6月8日前暫停對外開放，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。

3.高中以下、補習班、安親班、課後照顧中心等，5月18日至5月28日停課；三重、蘆洲、新莊、五股地區之社區大學暫時停課、耕莘健康管理專科學校新店校區5月15日至5月23日停課、馬偕專校三芝校區5月15日至5月29日停課。

4.禁止室內5人以上、室外10人以上集會活動。

6.內洞森林遊樂區、滿月圓森林遊樂區休園至28日。

7.市府啟動彈性上、下班分流機制，上班時間調整為早上7點到10點，下班時間為下午4點到晚上7點，鼓勵民間企業跟進。

基隆市：二級警戒（但等同三級警戒）

1.15日上午8點開始，八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，免徵娛樂稅。

2.公有場館全面閉館1個月；信義市場停業至5月23日、七堵南興市場停業至5月30日。

3.廟口夜市14日起架設人流感測系統，限制1500人，但17日起至23日止，自主暫停營業一周；基隆嶼亦暫停開放，封島1個月、大武崙沙灘、和平島公園、海興游泳池、情人湖公園、暖東峽谷、泰安瀑布，關閉至6月8日。

4.因應疫情18日起，本市國三及高三生停止上課、禁止校外人士進入校園，若有校外的老師，全面暫停授課。

5.17日起到6月14日為止，採彈性分流上班，擴大彈性上班時段，上下班時間皆擴大90分鐘。另外，針對居住在北北桃的市府員工，鼓勵輪休或居家辦公。

6.全市娃娃機店停業到6月8日。

7.全市風景區也封閉至6月8日。

8.釣蝦場必須完成實名制、量測體溫及酒精消毒。

9.餐飲業者取消內用座位，一律改採外帶。

桃園市：準三級警戒

1.15日0點宣導，晚上6點開始八大場所暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖等場所也暫停營業，若要營業必須實施實聯制。

2.四大夜市（桃園、八德、中壢、龍潭）15日起暫停營業至5月28日。

3.社區大學及樂齡學習中心，停止關懷據點、共餐服務、長照與社福機構禁止探視、學校游泳教學、校園室內外空間借用、校園開放市民運動的戶外場地暫停開放至6月8日。

4.國、高中畢業典禮統一線上舉行，戶外教學全面暫停

5.17日起，政府機構實施彈性居家辦公、擴大彈性上下班時間、市府櫃台人員採分組辦公。針對980位居住在北北基的員工，可申請居家辦公或分組辦公。

6.宗教活動全面暫停。

7.高三生和國九生5月18日起至5月28日止，可請假不到校上課；南崁國中、南美國小5月17日至5月30日全校停課，改為線上學習、莊敬國小5月14日至5月30日全校停課。

8.東眼山、拉拉山國家森林遊樂區休園至28日。

10.全市娃娃機店停業到6月8日。

新竹市：準三級警戒

1.八大場所暫停營業，時間直到6月8日。校園全面暫停對外開放，動物園、南寮旅服中心等休閒娛樂場所暫停開放。

2.15日起，熱門景點啟動週末人流疏導措施、十八尖山只開放3處入口，假日人流控管限3000人，動物園與南寮旅服中心等景點也實施總量管制。

3.高三生和國九生5月18日起至5月28日止可請假不到校上課。

新竹縣：準三級警戒

1.15日晚間6時起，八大行業暫停營業至6月8日。

2.暫停龍舟競賽、夜市、溫泉、社區大學、樂齡學習中心、成人基本教育班、新住民學習中心及各數位機會中心、縣內國中小的社區共讀站等，即日起停課、停止開放到6月8日。

3.托嬰中心拒絕探視、托育資源中心限制人數開放、兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬預約探訪。

4.高三生和國九生5月18日起至5月28日止可請假不到校上課。

苗栗縣：準三級警戒

1.15日晚間6時起，八大行業暫停營業至6月8日。

2.10類娛樂場所15日晚間6時自6月8日暫停營業。

3.高中以下畢業旅行、校外教學全面暫停、限縮畢業典禮人數，校園暫停對外開放、社區共餐設隔板、維持梅花座。

4.藝文場館、教育場館、體育場館全面都閉館至5月28日。

5.禁止進香遶境活動

6.夜市全面改成外帶。

7.雪霸國家公園暫停開放。

8.高三、國九生5月31日前可不到校；大倫國中2班停課至5月31日。

台中市：準三級警戒

1.11大行業即日起自6月8日暫停營業，為視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業及電子遊戲場業等。

2.全市所有夜市暫停營業、宗教場所也暫停團體活動，禁止大型遊覽車進入停放。

3.暫停10處社區照顧關懷據點服務，將23處共餐據點改為送餐服務。

4.23大行業暫停營業，含三溫暖、健身房、指壓、油壓等，其中有確診者足跡的東海商圈15日起禁止現場飲食。百貨公司正常營業，但採取實聯制入場。

5.高三、國三生5月18日起不用到校。高二、高一、國二以下及幼兒園，5月31日前可請假，不列入出勤記錄當中；重慶國小5月17日至5月31日停課。

6.全市公祭全面暫停。

7.夾娃娃店全面停止營業。

南投縣：準三級警戒

1.八大行業停止營業。

2.畢業典禮應採梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食。

3.四大超商關閉用餐區，鼓勵民眾外帶。全縣餐飲應鼓勵民眾以外帶使用為主，若民眾選擇內用，也應落實實聯制。

4.風景區採取人流管制。

5.玉山國家公園暫停開放。

彰化縣：準三級警戒

1.所有夜市暫停營業、暫停跨縣市與縣內宮廟進香，宮廟周邊2公里禁止大型遊覽車進入。

2.彰泰國中5月17日起至5月30日止停課，改採線上教學。

3.彰化縣十大校園防疫措施：

3-1 校園停止開放，家長或訪客禁止進入校園，全面實施實聯制。

3-2 校園及校內場地暫停開放、租借。

3-3 畢業旅行、校外教學、游泳教學、學校社團延後或取消辦理。

3-4 畢業典禮採視訊或線上方式辦理。

3-5 校園全面佩戴口罩，如果是用餐、體育課及學生有特殊情況者，也要應做好防疫措施。

3-6 校園環境設施設備、學生經常性接觸物品、遊具、交通車等，須進行常態性清潔及消毒作業。

3-7 彰南國民運動中心、彰北國民運動中心、彰南游泳池暫停場館營業開放；縣立運動場館全面停止開放；社團課程、社區大學、樂齡中心停止上課。

3-8 因疫情需請假之學生從寬認定，不列入出缺勤紀錄。

3-9 因疫情停課、補課等措施應依據「校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準說明」及「彰化縣各級學校

因應「嚴重特殊傳染性肺炎」 停課、補課及定期評量應變計畫」辦理。

3-10 學校課後輔導班、幼兒園、補習班、及兒童課後照顧服務中心加強防疫措施，無法落實應停止。

4.5月18日起，縣內617家娃娃機店及扭蛋店停止營業至6月8日。

雲林縣：準三級警戒

1.十大行業暫停營業至5月28日。

2.暫緩校外教學及校園畢業旅行、公園場地暫停借用、各市場夜市店家禁止試吃。

3.宗教祭祀場所全面停止進香遶境，宮廟教會進出應落實實聯制。

嘉義縣：準三級警戒

1.比照三級警戒辦理。

2.夜市與休閒娛樂場所全面暫停營業。

3.進香團、遶境等宗教活動等全面停止。

4.校園暫停對外開放、校外活動全面取消。

5.風景區等觀光景點與縣內公有場館落實人流管制與實聯制。

嘉義市：準三級警戒

1.暫停校園與市立體育場開放外借、6月8日前建議暫停校園集會活動、校外教學與畢業旅行、暫停公園場地借用

2.禁止各市場夜市店家試吃。

3.阿里山森林鐵路5月18日起至5月28日全面停駛。

台南市：準三級警戒

1.八大行業若無法確實落實實聯制，應暫停營業。

2.各級學校全面禁止對外開放，跨縣市校外活動與畢業旅行等全面暫停、畢業典禮改為線上進行。

3.夜市禁止內用、禁止邊走邊吃。

4.高、國三生家長同意，可請假不到校。

高雄市：準三級警戒

1.6月8日前取消藝文活動。市內所有展覽、比賽與休閒娛樂場所等即日起關閉至5月28日、進香團與遶境等活動全面停止。

2.禁止公務人員前往雙北市洽公、呼籲民眾非必要不要前往雙北市。

3.高中職以下校園停止對外開放、畢業旅行取消、畢業典禮改為線上進行、停止社團及跨縣市交流活動。

4.高級中等以下學校，學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，得向學校提出請假不到校上課。

5.全市公祭暫停。

6.餐飲業者落實實聯制、鼓勵外帶、Buffet自助餐改採個人定食餐點、宴席每桌6到8人使用隔板並採梅花座。

7.公園或百貨公司所附兒童遊樂設施全面暫停、桌遊店、漫畫店、釣蝦場、夾娃娃機店全面暫停營業。

8.大眾交通運輸工具落實實聯制。

屏東縣：準三級警戒

1.八大行業、休閒娛樂場所等暫停營業。

2.墾丁國家公園管理處暫停開放、墾丁大道落實人車分流，勸導外帶、黑鮪魚季觀光活動暫停舉辦。

3.各校畢業典禮全面延期、全國柔道錦標賽延期。

4.縣內公有場館暫停開放、營業場所應落實實聯制。

5.小琉球民宿、水上活動等業者發起自發性暫停休業。

宜蘭縣：準三級警戒

1.暫停開放校園，校外教學、畢業旅行活動延後辦理，畢業典禮改以線上舉行、校際活動暫停。

2.八大行業暫停營業，加碼電子遊戲業、網咖、夜店業、成人用品零售業也暫停營業。

3.關閉16處風景區至6月8日，5月17日至5月28日不提供賞鯨、登龜山島與繞島行程服務。此外，太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區、員山生態教育館、南澳生態教育館、冬山生態館及自然步道，即日起至28日全面封閉。

4.宜蘭縣羅東夜市管委會決定從17日起，夜市停止營業1週。

5.勸導民眾若非必要，不要前往雙北。

6.全面暫停縣內所有公祭儀式。

7.12日縣內某小學童確診一事，原定全校於5月13日、14日兩天停課，後決議延長停課時間至14天，預定5月27日恢復上課、17日起國九及高三學生可以不到校上課，如有課程需求，改採線上教學方式辦理。

8.縣府17日起擴大彈性上下班。

花蓮縣：準三級警戒

1.東大門夜市自15日起僅供外帶，16日起暫停營業，照常架設紅外線體溫偵測儀、實施總量管制，限制5000人。

2.太魯閣國家公園暫停開放。

台東縣：準三級警戒

1.5月22日台東Hello Kitty熱氣球首航、6月5日最美星空音樂會八仙洞場次暫停延期。

澎湖縣：二級警戒、頒布禁台令

1.加強稽查八大行業實聯制、量體溫與社交距離等，若未符合規定，將從重開罰，必要時勒令停業。

2.重啟港埠入境紅外線體溫儀、縣內廟會、大型活動全面暫停或延期。

3.各校畢業典禮、畢業旅行、校外教學及大型體育活動若在6月8日前舉辦，全面取消。

4.公務人員非必要禁止前往台灣、民眾非必要不要前往台灣。

金門縣：準三級警戒、頒布禁台令

1.14日起部分坑道暫停對外開放。校園暫停對外開放、縮小畢業典禮規模，如持續擴大，將改採線上辦理。

2.公務人員非必要禁止前往台灣、全面延後台灣本島公務員前往金門洽公出差、呼籲民眾非必要不要前往台灣。

3.自台灣返金民眾須居家檢疫14天。

4.全縣停止公祭活動。

連江縣：二級警戒、頒布禁台令

1.28日前全面暫停赴台公務、全面延後台灣本島公務員前往馬祖洽公出差。

2.公務人員非必要禁止前往台灣、民眾非必要不要前往台灣。

3.自台灣返馬祖民眾須居家檢疫14天。

4.17日起採取異地辦公，非因公務或業務必要，不得擅離工作場域至其他機關單位辦公場所。

▲▼0515雙北市防疫3級警戒。（圖／流行疫情指揮中心提供）

三級警戒防疫指引：

1.外出時全程戴口罩

2.停止室內5人以上、室外10人以上聚會

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

4. 自我健康監測（有症狀應就醫）

5. 營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離

6. 職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施如異地、遠距辦公、彈性時間上下班（如異地、遠距辦公、彈性時間上下班）

7. 餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶

8. 婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消

9. 公共場域、大眾運輸加強清消

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