避免疫情跨區擴散　林明溱籲北部的南投縣民或親友「就地避疫」

▲南投縣政府昨召開醫院醫師公會及基層診所協會防疫醫療會議。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

北部縣市染疫人數爆增，昨（17）日本土確診人數高達333人，再創新高，防疫工作緊張；衛福部疾管署中區管制中心和南投縣長林明溱開會後，除指示6家急救責任醫院恢復85床隔離床並增加設置，也共同呼籲在北部的南投縣民或親友「就地避疫」，待在家確保安全，也避免疫情跨區擴散。

林明溱昨下午主持南投縣醫院醫師公會及基層診所協會防疫醫療會議，邀集縣內10家醫院院長、醫師公會和基層診所協會理事長參加，希望未雨綢繆、確保南投縣醫療能量，疾管署中區管制中心副主任柯靜芬、中區指揮官黃高彬也出席。

林明溱表示，北部疫情吃緊，除希望政策封城，染疫民眾仍可能移動至中南部，南投縣必須防範於未然，也請在北部的親朋好友就地避疫、待在家裡反而比較安全。

黃高彬說，這波疫情禍首應屬英國變種病毒株，所幸南投人口密度不高，不若人口密度高的地域爆發嚴重社區感染；但南投仍屬觀光大縣，他也認同林明溱的看法，民眾就地避疫比較好。

▲南投縣政府昨召開醫院醫師公會及基層診所協會防疫醫療會議。（圖／南投縣政府提供）

會中討論重點包括：6家急救責任醫院在新冠疫情期間設置隔離床計85床（含負壓隔離病床5床，普通隔離病床11床，暫時隔離病床53床），希望全數恢復開設，並請各院以樓層為單位擴充專責病房，為收治確診個案做整備；若疫情爆發時需清空醫院，將建立轉出機制，讓收治一般病患能無縫接軌。

縣府要求各醫院建立專責窗口，以利疑似個案即時收治住院，以及社區採檢個案快速採檢；因應社區感染個案遽增，6家採檢醫院增加採檢量能，社區也將視狀況，設置臨時採檢點。

為及早因應和整備，縣府衞生局也請相關醫院和診所，依據通訊診察治療辦法，提供慢性病人遠距醫療服務。

►優雅莫蘭迪色 涼感恆溫不開冷氣也舒適



►足跡圖瘋傳！網傳確診者到過 紫南宮今晨大消毒



►諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離



►他30歲長雙下巴「以為變胖」 聲音變沙啞就醫驚罹甲狀腺癌



►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡 專家初判：百年內產物



►「0分考卷換水煎包」 南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力