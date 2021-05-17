3天蓋好可回收負壓病房！　台灣女建築師研發有一套

▲成功大學向全球發表展示自主研發的台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情狂飆，衝擊台灣醫療量能，不少人憂心病床數可能不足。但其實成大早在去年4月因國外疫情蔓延，自主研發出全球第一款可拆解回收的負壓病房「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」，改善現有方艙醫院缺失，能因地制宜快速搭建檢疫醫院負壓病房組合，可規劃醫護與病患動線分離，在防疫期間迅速提供安全、健康且高品質的醫療環境，超前部署為疫情做準備。負責研發的女建築師張清華甚至霸氣表示，「歡迎大家抄襲！」





「移動式緊急部署檢疫醫院原型QurE」由九典聯合建築師事務所發起，並與成大醫療及設計專家合作，平均3天可組裝完成，病房空氣的排進氣與抽風等都經過電腦與實體模擬分析，避免病人間交叉感染，同時分離病患與醫護動線，有效確保一線醫護健康，也考量台灣氣候溼熱的問題，基地架高，屋頂是傳統的斜頂，有助於散熱、隔熱也減少能源消耗，相較於全球現有方艙醫院，不但安全性大幅提升，也可保障病患醫療隱私，不僅提升檢疫環境品質，也透過循環經濟創新產業模式，實現聯合國永續發展目標(SDGs)。

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為爭取時效，跨醫學、建築、工程的「QurE」研發團隊僅以兩週時間組織，產學聯手打造1：1實體尺寸原型屋，並在去年4月28日發表展示，同時將QurE原型屋的設計概念到實體建造的所有研發設計過程在網站公開，提供全球下載，希望匯集台灣的專業智慧，幫助全世界因應緊急事件，例如COVID-19疫情所引起的醫院檢疫及隔離病房不足的問題，也超前部署為台灣未來可能疫情做準備，讓大家知道「NCKU Can Help」！





成大校長蘇慧貞表示，「超前」部署，意指要往前去設想有什麼是可能的需求，成大很驕傲與全球分享專業與智慧，展現出知識份子承擔社會挑戰與完成挑戰，期待世界未來會更好。沈孟儒院長指出，QurE是聚集醫學、藝術、建築、材料等人才群策群力的成績，也是大學責任的展現。





負責研發蓋建的九典建築師事務所主持人張清華建築師表示，移動式緊急部署檢疫醫院的每個單元所用的建材都是向相關業者租賃、搭建而成，任務結束後再由業者拆除運回，日後還能再利用。搭建成本一坪約8千到1、2萬元不等。