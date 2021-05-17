台南佳里分局網路申辦戶外洽公　全民一起來抗疫

▲台南市警佳里警分局在外部設置「民眾戶外洽公區」，讓民眾能方便洽公，戶外洽公通風良好，也更好控管人流、維持社交距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對新冠肺炎疫情嚴峻，台南市進入準3級防疫警戒，市長黃偉哲呼籲「要用最嚴謹的態度做最萬全的準備」，準3級警戒後的第1個上班日，佳里警分局請鄉親們如需要申辦警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）、交通事故資料等資料，善加利用網路申辦。

佳里分局17日也在外部設置「民眾戶外洽公區」，讓民眾能方便洽公，戶外洽公通風良好，也更好控管人流、維持社交距離。

佳里分局指出，新冠肺炎各國疫情持續升溫，期許在疫情解除之前，各界能共同攜手合作，全力配合政府相關防疫政策，5月15日到5月28日，各類娛樂場所即日起停止營業，民眾外出時全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會，呼籲民眾如發現未戴口罩違規者，可撥打疫情通報專線1922，以最高防疫守則標準開罰。

佳里分局分局長蔡進閱表示，為防範失聯移工、新住民成為防疫破口，除了加強協尋及協助在列管營業場所工作的外籍人士到院篩檢，並加強向外籍移工幹部宣導，佳警防疫無國界，以多國防疫衛教與預防犯罪圖卡，宣導轄內工廠、公司、仲介業者，持續強化移工在台安全，全民共體時艱重視防疫措施，防堵疫情再擴散。

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