快訊／板橋民眾擠爆快篩站　侯友宜宣布：高風險社區再設2個！

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐政璿／新北報導

新冠肺炎疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多，新北市長侯友宜召開緊急應變會議後，他表示，今天特別板橋醫院看，民眾快篩參與度非常高，會再準備兩個快篩地點，分散人流，之後會公布地點。

侯友宜表示，新北已經成為非常高風險熱區，傳染速度之快，更要卯足全力，看到大眾運輸系統，上班人潮最少減了一半，甚至公車少了2/3，每個人都保持社交距離，一起共體時艱。

侯友宜表示，昨天經發局帶隊，營業場所中，有業者沒配合就開罰，現在是嚴格執行期，不是只有三級，已經快走到四級警戒了，強化三級，現在是「高度管制，低度活動」的管制，疫情不可能只有一天就過，會跟大家作戰到疫情能控制到一定的程度。

新北市亞東醫院爆出院內感染，病患、看護共有7人確診新冠肺炎。此外，新北市警局在中午時證實有基層員警確診，身份為蘆洲分局駐成州派出所的男性員警，已經立即啟動隔離措施，派出所員警今日將前往分別採檢。

此外，根據最新規劃，雙北上午10點半已正式宣布，公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心全面停課，18日起至28日停課。勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。