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高鐵宣布三級警戒期間「退票免手續費」　乘車日起1年內都適用

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲高鐵宣布，自即日起至各縣市實施三級警戒期間，退票免收手續費。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

配合政府防疫政策，減少民眾非必要外出行程，高鐵宣布，自即日起至各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費。

此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

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高鐵提醒，以「T Express」行動購票App或高鐵網路訂票系統訂位付款者，若因故取消行程，請盡速於退票期限內（即列車出發前30分鐘前），直接於線上辦理退票及退款，亦免收手續費。

回數、定期票依其使用須知規定辦理退票者，亦得免收退票手續費。若透過高鐵合作之便利商店購票旅客，亦可就近至便利商店辦理退票，雖可免收高鐵退票手續費，惟須依照各便利商店業者規定，支付便利商店服務費。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵宣布，自即日起至各縣市實施三級警戒期間，退票免收手續費。（圖／記者林敬旻攝）

至於購買高鐵假期、交通聯票、活動套票等旅遊產品的旅客，行程日期於三級警戒期間內，請至遲於出發前一日洽原購買通路辦理退票；飯店聯票、國旅聯票若已領取實體高鐵車票者，則需優先辦理退票後，再依原購買通路之規定，辦理相關退費。

旅客若為經衛生福利部疾病管制署公告「具感染風險民眾追蹤管理」之對象（需居家隔離、居家檢疫、自主健康管理或需健康追蹤者），如有購買高鐵車票，且無法於退票期限前取消行程者，可自乘車日起一年內持未經使用之車票及相關證明文件，至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

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