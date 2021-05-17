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雙北大停課！若雇主不給家長請假、扣考績　最高可罰30萬

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情連2天確診病例數破百，台北市與新北市日前將防疫警戒升至第三級。台北市長柯文哲17日召開防疫記者會宣布，與新北市長侯友宜達成共識，雙北高中職、國中小、公私立托幼自5月18日全面停課至5月28日，家長可請家庭照顧假和防疫照顧假。

根據最新規劃，雙北公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。因應防疫需求，並且配合教育單位停課通知，

北市勞動局陳信瑜局長表示，為避免「12歲以下」學童無人照顧，以及如有就讀高級中等（含高中、高職、五專、一、二、三年級）或國民中學而「持有身心障礙證明」之子女，有照顧需求，或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，幼童比照高級中等以下學校規定停課者，或家長自主替幼兒請假，而產生照顧子女需求者，家長其中1人可向雇主申請防疫照顧假。前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人(如祖父母)。各事業單位對所屬人員依法提出請假者均應予准假，且不得影響考績或為其他不利處分。

不適用防疫照顧假者，如果家長仍有需求，可以申請家庭照顧假，全年以7日計算，而家庭照顧假薪資依事假規定，雇主可不給予薪資，但不可以因為勞工請「家庭照顧假」而視為缺勤，影響全勤獎金考績或其他不利處分。

北市勞動局呼籲，若員工有需求，雇主一定要給假，若不給假是有罰則的，2萬到30萬，會因應疫情從嚴考量是否提高裁罰的額度，家庭照顧假和防疫照顧假都不給薪，也不列考績影響到員工。

▼柯文哲緊急召開台北市防疫因應記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

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