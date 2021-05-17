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觀光局延長防疫旅館補助到年底　即起恢復「每房每日1000元」

▲▼疫情,防疫旅館,居家檢疫,觀光業,旅館業,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,酒精,消毒,群聚,邊境管制,防疫物資。（圖／記者李毓康攝）

▲觀光局延長防疫旅館補助到年底，即起恢復「每房每日1000元」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

因應近期國內疫情轉趨嚴峻，須檢疫或隔離之國人增加，觀光局近日已多次促請各縣市政府依指揮中心指示配合防疫需求，積極輔導轄內旅宿業者加入防疫旅館以增加地方防疫旅宿量能，共同做好社區防疫措施。觀光局也將延長防疫旅宿補助至今年底，並自即日起，調整為補助防疫旅宿業者每房每日1,000元，相關法制作業完成後將儘速公告。

觀光局表示，從去年各縣市協助推動防疫旅館至今，已協助了19萬人次的民眾居家檢疫，但自4月下旬起國內疫情升溫，雙北市並於5月15日起升級警戒，致各地方入住防疫旅宿需求大幅增加，持續仍有防疫旅宿需求。

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▲▼疫情,防疫旅館,居家檢疫,觀光業,旅館業,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,酒精,消毒,群聚,邊境管制,防疫物資。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北市5月15日起升級警戒，各地方入住防疫旅宿需求大幅增加。（圖／記者李毓康攝）

行政院會5月13日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條、第19條修正草案，將紓困特別條例適用時間再延長一年，草案將函請立法院審議。

觀光局後續將延長防疫旅宿補助至110年底，並自110年5月16日起，調整為補助防疫旅宿業者每房每日1,000元，相關法制作業完成後將儘速公告。

觀光局呼籲，合法旅宿業業者配合地方政府輔導積極加入防疫旅宿行列，結合政府及民間力量，打造社區防護網，一起穩住疫情。

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