WHO：一年數十萬人死於工時長　恐因新冠疫情加速惡化

▲整體而言，每週工時55小時或更多，和每週工時35至40小時相比，中風的風險增加35%，因缺血性心臟病死亡的風險則提高17%。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社日內瓦17日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，長時間工作一年奪走數十萬條人命，這樣的趨勢恐因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而加速惡化。

這項由世衛和國際勞工組織（International Labour Organization）對長工時和死亡關聯的全球首次研究刊載在國際環境（Environment International）期刊。研究顯示，2016年74萬5000人死於和長工時有關的中風和心臟疾病。和2000年相比，攀升近30%。

世衛環境、氣候變遷和公共衛生部門主任尼拉（Maria Neira）表示：「每週工時55小時或更多，對健康構成嚴重危害。我們希望藉由這項資訊，促進更多的行動，對勞工提供更多的保護。」

這項聯合研究顯示，72％受害者是中年或更年長男性。

報告中也顯示，東南亞和西太平洋地區的人們受的影響最大。根據世衛定義，西太平洋地區包括中國、日本和澳洲等地。

這項從全球194個國家取得的資料顯示，整體而言，每週工時55小時或更多，和每週工時35至40小時相比，中風的風險增加35%，因缺血性心臟病死亡的風險則提高17%。

這項研究的時間涵蓋了2000年到2016年期間，並未包括COVID-19 大流行疫情期間，但世衛官員表示，遠距工作激增，以及疫情導致的全球經濟減緩，恐升高這些風險。

世界衛生組織表示，「疫情助長恐造成工時增加趨勢的發展，並預估至少9％的人長時間工作。

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