新北公布確診足跡重疊20處　板橋3市場上榜「興隆、瑞億、國慶」

▲侯友宜公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多。新北市長侯友宜下午再公布案1724到案2009中，重疊度高的20處公共場域足跡，其中板橋就有3個市場，包含興隆市場、瑞億市場和國慶黃昏市場。

侯友宜表示，新北市針對五十多名確診者進行疫調，今天列出重點的20個足跡，有8成2以上都是從萬華茶藝館過來，這些足跡已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。

根據新北市公布案1724到2009足跡，包含：5/7土城學府市場；5/10土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場；5/11民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城清溪公園；5/12三峽公有市場、土城清溪公園、中和大潤發（福祥路）。

另外，5/13有土城清溪公園、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園；5/14有板橋興隆市場；5/15板橋瑞億市場、板橋國慶黃昏市場。

侯友宜表示，每一個確診個案足跡就有幾十個，若一百人公布下來可能有破千個，因此足跡點的公布應鎖定「密度高」的地方，不可能每一個都公布。新北市針對五十多名確診者進行疫調，今天列出重點的20個足跡，有8成2以上都是從萬華茶藝館過來，這些地區都已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。