北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診　

▲圖為大同警分局外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台北市日趨嚴重，北市大同分局4名員警13日在重慶北路一家清茶館臨檢時，曾接觸一名男子，但事後發現該受檢男子的同居人竟是萬華茶室工作確診者，警方16日得知該男子確診，隨即高規格防疫，針對駐地環境消毒外，4名員警就醫接受核酸檢測，今日起先行居家隔離，知情人士透露，雖然4名警員有戴口罩執行勤務，但不排除有人染疫，目前全部居家隔離。

知情人士透露：當時 4名員警臨檢過程雖然全程配戴口罩，其中1人在包廂內向男子收取身分證查驗無發現異狀，臨檢過程不到15分鐘，未料該名男子同居人是在萬華茶室工作者，後來也確定罹疫、警分局獲報後趕緊展開全面消毒。

大同警方表示：16日得知男子也確診，4名員警隨即接受快篩接受核酸檢測，警員所在駐地派出所也環境消毒，由於員警住在宿舍無法獨自使用廁所衛浴設備，因此協調另處居家隔離，目前員警們無發燒等異常情況「但不排除有警員染疫」大同警分局已經展開全面消毒。

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