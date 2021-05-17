民怨預約自費疫苗卻打不到　賴士葆：國人的命不如友邦？

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委賴士葆17日爆料，今天一早服務處接到很多民眾的電話抱怨，到藥局買不到口罩，還有一些民眾氣急敗壞的是他們已經預約自費施打疫苗，衛福部長陳時中在記者會上也宣布有預約的民眾都打得到，沒想到政策立刻轉彎，疾管局告知取消18日以後已預約的停止施打，讓民眾十分錯愕。

賴士葆指出，疫情升溫，疫苗是救命物資，過去政府宣布幾千萬劑、幾百萬劑要進來都跳票，行政院長蘇貞昌2月底還說台灣沒有施打疫苗的急迫性，整個內閣對於疫苗可有可無鬆散的態度可見端倪。

賴士葆再指，5天前外交部長吳釗燮表示瓜國是台灣堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近的國家，設法協助瓜國取得疫苗；駐美代表蕭美琴3天前受訪表示「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗，不過台灣發生本土疫情，國人對疫苗期待比較迫切，這周起也非常積極接洽。」

賴士葆痛批，看了這樣的報導讓人痛心疾首，「為什麼國人的命永遠不如友邦？為什麼台灣人就是配吃萊豬和核廢水漁產？怒！」

賴士葆提到，專家說其實幾個月前社區很多的確診案例，只是被掩蓋著，長期美化「+0」的數字，為台灣博得防疫績優生的美名，沉浸於虛幻的假相，政府錯誤的認為台灣是淨土，不急著施打，殊不知病毒已經悄悄的進入社區，政府堅持不篩，直等到大爆發。

賴士葆還說，民眾想打疫苗沒有疫苗，原來都在幫友邦喬疫苗，美國3億多人口，採購了N倍的疫苗，美國一直表示很支持台灣，蕭美琴為什麼不積極請美國釋出一些疫苗給台灣，告訴美國現在台灣疫苗施打只有1％左右的窘狀和急迫，為什麼不大聲地說「Taiwan needs help？」

有一些醫院取消公費疫苗的施打，其中有一些是醫護人員，這些醫護說早在群聚事件之前，就預約施打，如今去臨時被取消，是否是因為疫苗不夠，有公費疫苗被取消的狀況?對此，陳時中17日表示，18日會再配4萬劑AZ疫苗到各個衛生所，可能是報上來的預約數目沒有算好，但18日就會補。