鄉民早上自曝「夢到神秘數333」！2.5hrs後證實　網驚呆：有內鬼

▲指揮中心17日公布國內再增333例本土病例。（圖／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心固定會在每天下午2點的記者會公布新增確診數，今（17）日則公布國內再增333例本土病例。沒想到早上11點37分的時候，PTT就已經有網友在Gossiping板上問卦「神秘數字333」，文中敘述「剛剛太累不小心趴在辦公桌上睡著了，睡到一半，半抬頭看到螢幕居然亮起斗大的333數字」，貼文引發討論。

該位網友文中表示，夢中的自己看到斗大的333之後，「眼睛差點被閃瞎，往後一跳，居然從椅子上摔到大樓，滿身大汗的嚇醒了！！！」最後則強調「請大家一定不要相信謠言，一切數字要以指揮中心公告的為主喔^^」

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貼文一出，其他人就紛紛留言開嗆，「已檢舉文章到衛福部了^_^」、「樓下幫備份+檢舉」、「慢走不送」、「罰多少再請你分享給版友們」、「333不知道，但300萬罰款說不定有機會」、「你不加最後兩句反而才更安全，笑死XDDD」、「有種不要刪。」

▲網友發PTT說自己「夢到333」。（圖／翻攝自PTT）

但確診數字公布後，網友都傻眼，「回來朝聖」、「COCO是你姑姑嗎」、「你怎麼會知道」、「未來人嗎」、「X，有內鬼」、「到底哪裡聽來的啦」、「總是有人可以提前知道……」、「不管資訊是真的假的都不可取，檢舉起來。」

16日本站才報導《周玉蔻疑記者會前報確診數 陳時中「數目差不多」：這樣有違法嗎？》關於周玉蔻違法與否，陳時中表示，要請法制研究一下，若是講的數目有誤，今天有10個確診卻講成100個，就有造謠嫌疑；或是有3百個講成3個，也會有掩蓋事實、報導不實的問題，但周玉蔻講的數目差不多，「我想這部分要由法制研議。」