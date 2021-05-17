侯友宜、柯文哲上午9點半通電話　共同決定國高中以下停課

▲侯友宜、柯文哲。（圖／新北市政府、北市府提供）

記者楊蕓、羅婉庭／新北報導

新冠肺炎疫情多點爆發，雙北正式宣佈，公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心，自18日起停課至5月28日，家長可請「防疫照顧假」，另外，國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧。弱勢學生停課期間早午餐補助仍繼續維持，新北市幸福保衛站亦提供18歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。

台北市長柯文哲、侯友宜17日上午同步於十點半召開臨時記者會，宣布雙北高中職以下18日起停課。據了解，侯友宜今早於內部會議已拍板，決定新北市全面停課，但由於雙北是共同生活圈，侯友宜於09：30與台北市長柯文哲通電話，告知新北的決定，雙方達成共識後，才立即召開記者會對外宣布。

侯友宜宣布最新防疫政策如下：

1.新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校。

2.勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。疫情當前，希望企業多多採用居家辦公，在勞工請假上多一些彈性，也降低企業內部染疫風險。

3.國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧。弱勢學生停課期間早午餐補助仍繼續維持，新北市幸福保衛站亦提供 18 歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。

4.新北市親或國高中以下師生平台已建置「停課不停學」專區，採取遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務。

5.課程、教學、補課與評量方式授權學校以彈性多元的方式處理。