　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三級警戒第1個上班日　台北地檢人犯改道…北院戶外收狀防人潮

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院在大門外設立臨時收文處，減少民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

雙北市進入新冠肺炎三級疫情緊戒，平常開庭人潮眾多的台北地檢、地院暫緩開庭，17日第一個上班日也縮減出入口，嚴格採行實聯制控管人員進出，民眾如要遞交訴狀，只能在大門外臨時辦公桌辦理，刑案人犯移送也改走囚車道，避免人流匯集造成不必要接觸。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署檢察長林邦樑(左)到法警室了解防疫措施實行狀況。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢、地院位處被視為這波疫情的萬華區隔壁，在疫情指揮中心宣布進入三級防疫後，已先後決定28日前，取消不必要的開庭和人犯發監作業，台北地檢署檢察長林邦樑親自巡視署內各單位，確保相關防疫流程順利進行。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢地院17日僅提訊必要的延押、送審人犯。（圖／記者劉昌松攝）

不過在進入三級防疫後的第一個上班日(17日)仍有部分來不急通知取消的庭期進行中，為了確實控管進出機關人流，都統一由博愛路上的西大門進出，另外警察移送人犯，如執行安居掃毒專案逮捕的大麻藥頭等，則不再由西大門移送，改由平時管制的囚車道進入北檢。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲警方移送人犯改走平時管制的囚車道，減少人與人的連結。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院也把書狀收文處，搬到大門外，設立簡易辦公室處理相關公文認證，讓擔心延遲司法時效的民眾，不用進入機關，就能完成遞狀，台北地院行政庭長黃珮禎也親自在大門口向民眾解說，而其他具有時效性，如在押人犯延押等案件，則以法庭、看守所視訊開庭為主，盡量避免法庭上人與人的連結。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
新增333例本土確診　155例和萬華茶藝館相關
快訊／病例分布曝！北市新增158例、新北148例　9縣市都有
快訊／本土暴增333例！　連續三天破百例
LIVE／確診傳比昨天多「全國恐停班課」？陳時中最新說明
永和某幼兒園家長確診！教育局證實：全園停課一週
影／萬華龍山寺周邊空拍畫面曝！　人煙稀少猶如空城
快訊／中職宣布　本週比賽全部延賽
彰化已18人確診！4區域「36處活動史」曝　消毒車滿街跑
北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診
快訊／基隆2確診足跡曝　男高中生去過福勝亭、麥當勞、熱炒店
快訊／新北蘆洲基層警員確診！　接觸民眾難估計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗！2天505人施打

北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診　

獨／兒撞死黃暐瀚母　美髮男媽媽：孩子做錯事，已向黃家道歉

男搭機捷「戴口罩露鼻」遭規勸...2人吵起來！警介入化解糾紛

快訊／新北蘆洲基層警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

三級警戒第1個上班日　台北地檢人犯改道…北院戶外收狀防人潮

喝半瓶高粱酒還上高速公路追撞印度工程師　下肢癱瘓1年後猝死

幫派零容忍！屏東縣今年第二波掃黑　掃蕩111處所逮29人

騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金　警及時攔阻保住積蓄

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

警押解人犯...路口撞上母子釀1死！　與家屬和解獲緩刑

阿公店釀群聚感染　萬華警分局優先接種疫苗！2天505人施打

北市4警快篩隔離！臨檢到阿公店小姐同居人　事後驚知2人全確診　

獨／兒撞死黃暐瀚母　美髮男媽媽：孩子做錯事，已向黃家道歉

男搭機捷「戴口罩露鼻」遭規勸...2人吵起來！警介入化解糾紛

快訊／新北蘆洲基層警員確診！派出所同仁、接觸民眾全匡列採檢

三級警戒第1個上班日　台北地檢人犯改道…北院戶外收狀防人潮

喝半瓶高粱酒還上高速公路追撞印度工程師　下肢癱瘓1年後猝死

幫派零容忍！屏東縣今年第二波掃黑　掃蕩111處所逮29人

騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金　警及時攔阻保住積蓄

林可彤生完只胖9公斤！「孕期吃超飽菜單」曝光…還加碼堅果零嘴

鳳梨曝嘉義「2真實情況」 憂心：不要以為只有北部重災區！

新增333例本土確診！　155例和茶藝館相關

疫情大爆發！桃猿調整供膳方式　選手分批練習

龍千玉疫情損百萬唱酬　取消自家宮廟慶典「猛噴酒精」防疫！

《火神》CP偷偷談戀愛！陳庭妮爆哭…劉冠廷一暖舉打動她：把我從孤獨拉出來

快訊／雙北皆破百！北市日增158例、新北148例「萬華、板橋重災區」

境外移入+2！1男1女自菲律賓、海地入境

快訊／興達電廠一機組再傳故障　經濟部、台電開會討論中

真正的「三芒星」陸上行宮　賓士梅巴赫S680無預警現身

社會熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／新北蘆洲警員確診　派出所同仁全匡列採檢

竹縣公布3確診疫調　皆未涉公共場所

板橋路倒男是隔離失聯者！2警自主健康管理

獨／確診男做筆錄3小時！萬華1警慘隔離

北市4警快篩隔離！臨檢到確診阿公店小姐同居人

太誇張！亂傳錦州鵝肉店員工染疫假訊息

即／台中大里嚴重車禍！轎車「當場對折」釀2死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

撞擊畫面曝！休旅車「鐵包樹」2人慘死

和平醫院旁黑煙冒出　起火餐廳：疫情停業賠超慘

粉紅貨卡讓人好奇探頭…驚見「超胸」女工：外套快撐破

抓到了！高雄「歌友會」關門擋不住歌聲　

高雄逆向穿馬路　男急煞閃不過撞死騎士

更多熱門

相關新聞

快訊／板橋快篩200個名額半小時搶光　明早改上午8點一次發放

快訊／板橋快篩200個名額半小時搶光　明早改上午8點一次發放

新北市立聯合醫院板橋院區17日中午緊急開設社區快篩站，原公告下午一點起發放200個號碼牌，不過民眾從早上七點半就陸續到場排隊等候，至上午11點時，排隊人數已經達160人，由於天氣炎熱，加以有不少年長者，為避免群聚感染風險，故提前於上午11點半左右提前發放號碼牌，請領取號碼牌民眾依照號碼牌上登記時間再抵達篩檢站報到進行採檢。

「發生疫情後有考慮買車嗎」

「發生疫情後有考慮買車嗎」

快訊／經濟部外包司機確診　標準局21名員工快篩全陰性

快訊／經濟部外包司機確診　標準局21名員工快篩全陰性

全國各森林育樂場「18日起暫停開放至28日」

全國各森林育樂場「18日起暫停開放至28日」

網轟教育部統一停課很難？教團憂一風險

網轟教育部統一停課很難？教團憂一風險

關鍵字：

新冠肺炎三級防疫三級警戒台北地檢台北地院

讀者迴響

熱門新聞

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

日媒搶報「台灣奇蹟」真相曝：網友發的文

范逸臣忍痛退賽「緊牽13年田中千繪逛街」

更／全台停課懶人包　萬華又一校停課

當沖操作長榮！男大生「慘輸65萬」崩潰：睡公園

台中重慶國小確診女童足跡曝！參加進香團染疫

即／新北蘆洲警員確診　派出所同仁全匡列採檢

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面