三級警戒第1個上班日　台北地檢人犯改道…北院戶外收狀防人潮

▲台北地院在大門外設立臨時收文處，減少民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

雙北市進入新冠肺炎三級疫情緊戒，平常開庭人潮眾多的台北地檢、地院暫緩開庭，17日第一個上班日也縮減出入口，嚴格採行實聯制控管人員進出，民眾如要遞交訴狀，只能在大門外臨時辦公桌辦理，刑案人犯移送也改走囚車道，避免人流匯集造成不必要接觸。

▲台北地檢署檢察長林邦樑(左)到法警室了解防疫措施實行狀況。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢、地院位處被視為這波疫情的萬華區隔壁，在疫情指揮中心宣布進入三級防疫後，已先後決定28日前，取消不必要的開庭和人犯發監作業，台北地檢署檢察長林邦樑親自巡視署內各單位，確保相關防疫流程順利進行。

▲台北地檢地院17日僅提訊必要的延押、送審人犯。（圖／記者劉昌松攝）

不過在進入三級防疫後的第一個上班日(17日)仍有部分來不急通知取消的庭期進行中，為了確實控管進出機關人流，都統一由博愛路上的西大門進出，另外警察移送人犯，如執行安居掃毒專案逮捕的大麻藥頭等，則不再由西大門移送，改由平時管制的囚車道進入北檢。

▲警方移送人犯改走平時管制的囚車道，減少人與人的連結。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院也把書狀收文處，搬到大門外，設立簡易辦公室處理相關公文認證，讓擔心延遲司法時效的民眾，不用進入機關，就能完成遞狀，台北地院行政庭長黃珮禎也親自在大門口向民眾解說，而其他具有時效性，如在押人犯延押等案件，則以法庭、看守所視訊開庭為主，盡量避免法庭上人與人的連結。

療癒！紓壓！心訣大公開