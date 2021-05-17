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【總整理】雙北最新疫情總覽發展看這篇　除了「社交距離」還要下載這個APP

記者王則絲／綜合報導

近日國內疫情逐漸升溫，短短兩天激增186例，雙北日前已正式升為三級警戒，稍早台北市政府召開記者會說明最新停課標準，台北市長柯文哲更鬆口透露今天確診者數「大概比昨天高」。新北亞東醫院又爆出8人感染，近日大量的採檢與暴增確診數快速消耗醫療量能，指揮中心提出最新4大應變措施供民眾了解，以下為最新可掌握情況總覽，隨時更新。

最新疫情：

依據中央流行疫情指揮中心，5月16日新增207例新冠肺炎確診個案，其中高達206例本土以及1例境外移入，本土個案分佈雙北共186例，新北市97例、北市89例。

▲▼柯文哲緊急召開台北市防疫因應記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

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▲台北市政府稍早緊急召開記者會。（圖／攝影中心翻攝）

學校停課：

17日稍早10點30分，台北市政府緊急召開記者會，台北市長柯文哲宣布，已與新北市長侯友宜達成共識，雙北公私立高中職、國中、國小、幼稚園、安親班、補習班、托幼，從5月18日起全面停課至5月28日。

相關應變措施包括，學生在家防疫不到校「停課不停學」，師生利用遠端系統上課，若有設備上困難的學生由學校輔導老師協助處理。若有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，勞工可向雇主申請「防疫照顧假」，雇主應予以配合准假，為強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。

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四大醫療應變策略：

▲疫情懶人包。（圖／翻攝自衛福部FB）

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台灣社交距離APP、台北通APP：

政府呼籲下載「台灣社交距離APP」，能夠回溯自己的足跡是否有與確診案例重疊到，只要開著藍芽即可隨時記錄下足跡，如果資料比對下顯示你曾與確診者距離2公尺內、接觸2分鐘以上，就會在第一時間接到通知，越多人下載越有效果。

▲疫情懶人包。（圖／翻攝自衛福部FB）

為落實實名制，大家也要記得下載由台北市政府推出的「台北通TaipeiPASS」（目前僅限台北市使用），只要在網路上登記好資料後就可以獲得自己專屬的QR CODE，只要掃過機器即可完成實名登記，減少不必要的接觸，雖目前僅限台北市使用，但台北通會員不限於臺北市市民申請，需要在台北活動的民眾都可以申請。此外，使用大眾運輸工具時，也請多加使用已記名的卡片。

▲台北通。（圖／手機截圖）

▲下載「台北通」APP落實實名制更方便。

▲疫情懶人包。（圖／翻攝自衛福部FB）

「確診者」、「接觸確診者」注意事項：

▲疫情懶人包。（圖／翻攝自衛福部FB）

▲疫情懶人包。（圖／翻攝自衛福部FB）

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