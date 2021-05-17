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香港專家：台疫情高峰「言之過早」　但確診增速不用太久可下降

▲▼香港專家：台灣疫情未到高峰　但回落未必要花很長時間。（圖／香港衛生防護中心）

▲香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（圖／香港衛生防護中心）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良17日表示，台灣與香港人流來往頻繁，當地疫情反彈令人擔心，但當地民眾配合政府措施，相信不用太久（確診增速）就會下降，至於目前台灣疫情是否已到高峰仍言之尚早，估計在加強檢測的情況下，確診個案未來幾日仍會上升。

▼台北車站展開消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼疫情 三級警戒 台北車站獲報街友救護 救護員穿防護衣 街友待過地方立即噴灑消毒液。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《香港電台》報導，香港政府16日晚間宣布，從17日起進一步收緊台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14日曾逗留台灣的本港居民，須持有72小時內進行的陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21日，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14日。

對於港府收緊對台檢疫，何栢良在電台節目上指出，本次宣布加強邊境防範措施較以往快，應對上有進步。

另外，有香港民眾接種首劑BioNTech疫苗後出現紅疹等反應，不可打第二針，何栢良認為，有數據顯示95%人士接種第一針後都有一定抗體水平，認為可先由醫生作評估，即使相隔3至6個月接種第二劑都能提供一定保障，又建議如果屬於輕微敏感反應，第二針可改打科興疫苗，但以目前政府接種疫苗的機制，暫時未做到。

▼ 板橋亞東醫院爆發院內感染。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢 。（圖／記者李毓康攝）

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