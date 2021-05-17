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曾確診新冠康復　巴西聖保羅市長41歲癌逝

▲▼聖保羅市市長柯瓦斯不敵癌症離世。（圖／路透）

▲聖保羅市市長柯瓦斯不敵癌症離世。（圖／路透）

文／中央社聖保羅16日綜合外電報導

巴西第一大城聖保羅（Sao Paulo）市市長柯瓦斯（Bruno Covas）雖曾成功抵抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒，今天仍不敵消化系統癌症折磨離世，享年41歲。

法新社報導，柯瓦斯2019年首度確診罹癌，癌細胞擴散全身，5月2日開始住院。柯瓦斯的醫療團隊14日表示，他已進入病危狀態。

負責治療柯瓦斯的「敘利亞－黎巴嫩醫院」（Syrian-Lebanese Hospital）對外宣布死訊後，數以千計支持者紛紛湧入社群媒體，對這位溫和的政治人物表達哀悼，並聲援他的家人。

聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）透過聲明表示：「布魯諾．柯瓦斯的力量來自他的人格和他樹立的典範。他忠於家人、朋友、聖保羅人民和他所屬政黨，巴西社會民主黨（PSDB）。他的決心和努力激勵我們所有人。」

▲▼聖保羅市市長柯瓦斯不敵癌症離世。（圖／路透）

▲聖保羅市民紛紛上街哀悼柯瓦斯。（圖／路透）

據路透社報導，柯瓦斯是多利亞2016年競選聖保羅市長的搭檔，多利亞2018年4月成為州長後，市長遺缺便由柯瓦斯填補。

柯瓦斯將自己定位為兩極分化巴西的中心，尋求在極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）治理下，成為巴西新政治世代的溫和派領袖。

柯瓦斯去年帶領巴西人口最多的城市聖保羅因應COVID-19疫情期間，自己也一度染疫，康復後輕鬆贏得連任，得票率近60%。

中間派的聖保羅副市長努尼斯（Ricardo Nunes）預計將完成柯瓦斯的任期，直到2024年期滿為止。

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