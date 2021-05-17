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快訊／獅子團女兒確診成高雄首例　陳其邁：323人採檢皆陰性

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁17日受訪時突然提到，案1289匡列人數增為323人。（資料照／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄首例確診病例案1289為新北市蘆洲人，無症狀自行採檢確診。高雄市衛生局依個案活動及居住地第一波共匡列247人。高雄市長陳其邁17日受訪時再透露，陸續採檢人數增為323人，採檢結果均為陰性。

高雄市衛生局表示，案1289為30多歲女性，5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞有所警覺，自行到醫院採檢並確診，為無症狀患者。

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市長陳其邁17日受訪時指出：「『案1289的匡列的採檢總人數是323位，採檢的數量323位裡面全部都是陰性』，因為這些接觸者是在她發病比較初期的時候做的採驗，要等到他隔離14天之後，再進行二採，二採之後狀況才會解除，所以現在是一採陰，現在這些有的自主管理，有的在做居家隔離，應該到27、28日左右，我們才來把整個狀況解除。」

▲▼健身房停館公告。（圖／翻攝臉書）

▲案1289曾到小港健身房運動，衛生局匡列健身房會員多人列為自主管理、居家隔離對象。（圖／翻攝臉書）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增匡列76人皆為個案於健身房所可能接觸的會員，為慎重起見，持續調閱監視畫面比對電子足跡中，以個案在場時間往前、後延伸1小時。

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