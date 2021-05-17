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教育部公告：全國高中以下請假應「不列出缺勤、不扣成績」

▲▼教育部在5月17日宣布，高中以下請假「不列出缺勤、不扣成績」。（圖／教育部）

▲教育部在5月17日宣布，高中以下請假「不列出缺勤、不扣成績」。（圖／教育部）

記者林育綾／台北報導

雙北防疫警戒三級，今（17）日更宣布雙北高中職、國中小、公私立托幼，明日起全面停課至5月28日，引發許多家長和教育團體不滿，呼籲早就要全國一致性停課。教育部也緊急公告，「高中以下學生，基於防疫目的請假者，學校應予以准假，不納入出缺勤紀錄，不扣減學業成績評量」。

針對雙北宣布雙北高中職、國中小、公私立托幼，明（18）日起全面停課至5月28日，教育部稍早也回應三點如下：

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一、依據《傳染病防治法》第37條，於中央流行疫情指揮中心成立期間，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應依指揮官指示採行之措施，其中包括有「管制上課」一項。

二、因此，考量雙北地區疫情已自5/15 起提升為第三級警戒，台北市及新北市政府所宣布之規畫，係經中央流行疫情指揮中心指揮官指示辦理。

三、該二縣市依據教育部109年2月27日發布之「線上課程教學與學習參考指引」，應督導學校妥善規劃線上學習辦理方式，並協助教師了解學生學習情形。

不過面對疫情不停爆，許多家長跟教育團體不滿，早呼籲要一致性停課，但雙北學生今早冒著風險進校，才宣布明起停課，多位家長已焦慮到不行，呼籲政府接著要趕快宣布全國性停課，才能真正阻絕病毒擴散。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，站在家長立場會很焦慮，尤其雙北前幾天不少家長大聲疾呼要全面停課，因「疫情真的不是開玩笑」，每天都有超過百例確診案例，只有儘早全面停課才對，雖指揮中心確實有自己專業考量，但有疫情，學校理論上就要改採線上教學，最好研議全國一致，不只雙北，很多縣市家長團體都在反映此事。 

▲台北市環保局在學校消毒畫面 。（圖／記者李毓康攝）

彭淑燕表示，雖國教署有說學生可以請假不用去上學，也不會有任何出缺勤紀錄，然部分家長會擔心，學習會有落差還是讓孩子去學校，現在更面臨家長防疫假該如何落實，假設雙薪家庭，要怎麼讓12歲以下不能單獨在家，這是全國面臨的困難，即便如此還是認為，短時間一、兩週全國都要有一致動作，才能讓疫情趨緩，及早做是成本最小的，否則後面要付出更大的成本。

一半學生不敢到校！家長氣「能開玩笑？」　教團籲全國應一致停課

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