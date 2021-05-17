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胡錫進：台灣要「全島普篩」　新冠病毒「不分民主」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

全台本土確診人數連創新高，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進16日表示，以台灣的人口規模來說，相當嚴重，流調已很難清楚傳染鏈，若想恢復「零新增」的局面，要進行「全島普篩」，查出所有感染者，「民新冠病毒無孔不入，它可不分『民主』與否，與它鬥爭的嚴峻性全球是一樣的。」

胡錫進在微博上發文指出，台灣一天新增本土確診上升到206例，以它的人口規模來說，還是相當嚴重的，「此時的流調已經很難梳理清楚傳染鏈了，若想恢復大體零新增的局面，需要進行全島核酸普篩，查出所有感染者。」

▼台北車站展開消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北車站有街友救護通報 立即進行消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）

胡錫進提到，同時，實施更高級別的防控耽誤不得，「民進黨當局如果優柔寡斷，懷僥倖心理，將讓島內民眾付出更高代價。」

胡錫進表示，東亞社會與美歐不同，公眾很難承受消極防控將導致的一系列後果，「民進黨當局此時須以公眾的健康安全為最高關切，逞能不得。」

胡錫進強調，新冠病毒無孔不入，它可不分「民主」與否，與它鬥爭的嚴峻性全球是一樣的，「台灣現在還來得及將疫情鎖住，當局的態度是關鍵。」

▼板橋亞東醫院爆出群聚感染。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼板橋亞東醫院急診室門口民眾排隊篩檢。（圖／記者呂佳賢攝）

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