民眾路上不戴口罩　侯友宜祭鐵腕：「拍照、存證」開罰1.5萬元

記者楊蕓／新北報導

國內本土疫情爆發，雙北已進入三級警戒，外出沒戴口罩最重罰新台幣1.5萬元，違規聚會、宗教活動、特定場所未關閉最重罰30萬元。新北市長侯友宜17日警告，現在已經不是勸導期，是強力執行期，若不戴口罩，沒有所謂的規勸，「照相、存證、開罰，就這麼一句話！」

▲新北市因應疫情變動，侯友宜召開應變會議會後記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

雙北已升級三級警戒，對於路上仍有民眾不戴口罩，侯友宜鄭重表示，他已要求衛生局、警察局等相關單位，「現在已經不是勸導期，是強力執行期」，不戴口罩沒有所謂的規勸，「照相、存證、開罰，就這麼一句話！」

侯友宜表示，如果只是戴不好、露出鼻子還可以糾正，但如果是完全不戴口罩，「很抱歉，抓到我就開罰」，請民眾一定要全力配合。

▲侯友宜公布確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

根據新北市公布案1724到2009足跡，包含：5/7土城學府市場；5/10土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場；5/11民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城清溪公園；5/12三峽公有市場、土城清溪公園、中和大潤發（福祥路）。

另外，5/13有土城清溪公園、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園；5/14有板橋興隆市場；5/15板橋瑞億市場、板橋國慶黃昏市場。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月5日至5月16日，居住縣市分別為臺北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、臺中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

其中，台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、某社團群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例。相關疫情調查持續進行中。 指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。