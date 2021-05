槍殺耶魯高材生嫌犯落網！MIT博士生逃亡3個月　遭控「謀殺+盜竊」

▲涉嫌殺害蔣凱文的潘欽軒(左)、被害人蔣凱文(右)。(圖/翻攝自Facebook/Qinxuan Pan、Kevin Jiang)

記者葉睿涵/編譯

涉嫌在今年2月6日槍殺美國耶魯大學高材生蔣凱文(Kevin Jiang)的麻省理工大學研究人員潘欽軒(Qinxuan Pan),在逃亡3個月後,終於在阿拉巴馬州的蒙哥馬利(Montgomery)遭警方逮捕。

據ABC News報導,2月6日,剛求婚成功的耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang),在晚間遭不明人士連開7槍而死。隨後,康乃狄克州警方宣布,他們已將麻省理工大學29歲的中國籍研究人員潘欽軒,列為本案嫌疑人,並對其展開通緝,但潘欽軒卻連夜逃走。

BREAKING: New details on the arrest of former @yale graduate student, Kevin Jiang's alleged killer, Quinxuan Pan (left), who was arrested by U.S. Marshals in Montgomery, AL this morning. .@FOX61News' @jillkonopka is on the story in New Haven with the late breaking details. pic.twitter.com/fCQ0WVuEFk