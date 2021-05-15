槍殺耶魯高材生嫌犯落網！MIT博士生逃亡3個月　遭控「謀殺+盜竊」

▲涉嫌殺害蔣凱文的潘欽軒（左）、被害人蔣凱文（右）。（圖／翻攝自Facebook／Qinxuan Pan、Kevin Jiang）

記者葉睿涵／編譯

涉嫌在今年2月6日槍殺美國耶魯大學高材生蔣凱文（Kevin Jiang）的麻省理工大學研究人員潘欽軒（Qinxuan Pan），在逃亡3個月後，終於在阿拉巴馬州的蒙哥馬利（Montgomery）遭警方逮捕。

據ABC News報導，2月6日，剛求婚成功的耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang），在晚間遭不明人士連開7槍而死。隨後，康乃狄克州警方宣布，他們已將麻省理工大學29歲的中國籍研究人員潘欽軒，列為本案嫌疑人，並對其展開通緝，但潘欽軒卻連夜逃走。

BREAKING: New details on the arrest of former @yale graduate student, Kevin Jiang's alleged killer, Quinxuan Pan (left), who was arrested by U.S. Marshals in Montgomery, AL this morning. .@FOX61News' @jillkonopka is on the story in New Haven with the late breaking details. pic.twitter.com/fCQ0WVuEFk — newsbell (@newsbell) May 14, 2021

美國警方發布聲明指出，他們已在5月14日上午，成功逮捕逃犯潘欽軒，並將其送往蒙哥馬利的拘留中心。潘欽軒目前面臨謀殺與二級盜竊罪的指控。外媒指出，潘欽軒於2006年離開中國上海，來到美國求學，現在為麻省理工的博士生，是該校計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的研究人員。

有報導稱，在麻省理工學院去年3月的一個校園派對上，有人發現潘欽軒與蔣凱文的未婚妻佩里（Zion Perry）出現在同一張合照中。儘管媒體認為，沒有跡象證明潘欽軒與佩里曾有過「戀愛關係」，但紐哈芬警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes）表示，警方不排除佩里和潘欽軒之前有過戀情。

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