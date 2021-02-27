耶魯高材生遭槍擊！警全力通緝MIT嫌犯　疑曾與死者未婚妻交往

▲涉嫌殺害蔣凱文的潘欽軒（左）、被害人蔣凱文（右）。（圖／翻攝自Facebook／Qinxuan Pan、Kevin Jiang）

記者葉睿涵／綜合報導

剛求婚成功的美國耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang），在本月6日晚間遭槍斃。警方在調查後，將麻省理工大學的一名中國籍研究人員潘欽軒（Qinxuan Pan）列為嫌疑人，並對其發出拘捕令。

If you have any information on whereabouts of Qinxuan Pan, please dial 911 to law enforcement agencies immediately.



He is considering armed & dangerous.



Please do not approach him or apprehend him.



Let the law enforcement take it from there. #JoinTheHunt pic.twitter.com/hGAKLSqgQe — Jimmy Hui (@jimmyhuiquincy) February 24, 2021

綜合美媒報導，警方已對29歲的潘欽軒發出拘捕令，並將以謀殺罪對他進行起訴。知情人士透露，警方目前正大範圍的在潘欽軒最後露面的亞特蘭大地區進行搜捕，一旦潘欽軒被抓獲，他將立刻被拘押，保釋金額高達500萬美元。

在謀殺案發生的數小時後，潘欽軒曾進入北黑文（North Haven）的最佳西方酒店（Best Western Hotel），但外媒指出，潘欽軒從未住過他訂的房間，也沒有從酒店退房。5天後，有人在喬治亞州發現他的身影，他當時「背著一個黑色背包，且行為怪異」。

Qinxuan Pan, a person of interest in the murder of Yale grad student Kevin Jiang, and Jiang’s fiancée, Zion Perry, can... Posted by Tony Terzi Fox 61 on Friday, February 12, 2021

有報導稱，在麻省理工學院去年3月的一個校園派對上，有人發現潘欽軒與蔣凱文的未婚妻佩里（Zion Perry）出現在同一張合照中。儘管媒體認為，沒有跡象證明潘欽軒與佩里曾有過「戀愛關係」，但紐哈芬警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes）表示，警方不排除佩里和潘欽軒之前有過戀情，目前暫時將此案定位為「情殺」。

外媒指出，潘欽軒於2006年離開中國上海，來到美國求學，現在為麻省理工的博士生，是該校計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的研究人員。該實驗室被譽為世界上最重要的計算機科學和信息技術研究中心之一。

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