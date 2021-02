耶魯高材生遭槍擊！警全力通緝MIT嫌犯　疑曾與死者未婚妻交往

▲涉嫌殺害蔣凱文的潘欽軒(左)、被害人蔣凱文(右)。(圖/翻攝自Facebook/Qinxuan Pan、Kevin Jiang)

記者葉睿涵/綜合報導

剛求婚成功的美國耶魯大學26歲華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang),在本月6日晚間遭槍斃。警方在調查後,將麻省理工大學的一名中國籍研究人員潘欽軒(Qinxuan Pan)列為嫌疑人,並對其發出拘捕令。

If you have any information on whereabouts of Qinxuan Pan, please dial 911 to law enforcement agencies immediately.



He is considering armed & dangerous.



Please do not approach him or apprehend him.



Let the law enforcement take it from there. #JoinTheHunt pic.twitter.com/hGAKLSqgQe