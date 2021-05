打完疫苗免戴口罩！美國人反應分歧　她不安喊：這太瘋狂

▲ 紐約市民眾進餐廳前量體溫(圖/路透)

文/中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心(CDC)更新指引,允許完整接種2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗的人,在大多數場所不須戴口罩,美國民眾對此反應不一。

美國疾管中心昨天建議完整接種疫苗的人在室外不須戴口罩,在室內多數地方也可不用佩戴,有些人對此建議持謹慎態度,且感到困惑,其他原本就很少戴口罩的人則不以為意。不過,這項更新版防疫指引不適用於大眾運輸工具和監獄等地。

24歲的杜馬(Allison Douma)上個月已經完整接種疫苗,她在華盛頓特區遛狗,戴著口罩受訪時說:「我對這個建議感到不安。我覺得不安全,因為疫苗接種率降低,我很擔心病毒變異。」

德州州長艾波特(Greg Abbott)3月就下令取消德州的強制戴口罩規定,因此勒波克(Lubbock)當地居民大多沒有把疾管中心的指引放在心上。

在勒波克一家披薩店工作、20歲的波尚(Riker Beauchamp)說:「媒體說口罩可以阻擋病毒,我不認為口罩有媒體說的那麼有用。人們甚至一開始就沒有正確戴好口罩。」

還沒接種疫苗的波尚表示,如果店家要求他戴,他才會戴;如果店家不在乎,他就不會戴。他也說,自由派人士製造出恐懼,逼人一定要戴口罩。

美國許多地區的民眾已經有好幾個月沒戴口罩。南加州大學(University of Southern California)朵恩塞夫經濟與社會研究中心(Dornsife Center for Economic and Social Research)1月調查發現,就算在疫情高峰期間,仍有一半美國人出入公共場所不戴口罩。

在紐約市一家藝術中心工作、39歲的坎崔克(Maggie Cantrick)表示,她還沒有準備好在採購食品雜貨店等場所不戴口罩。她說:「我已經完整接種疫苗,就可以脫下口罩?這太瘋狂了!」

法新社報導,美國零售業龍頭沃爾瑪(Walmart)今天表示,完整接種疫苗的顧客進入店內可以不用戴口罩,下週開始完整接種疫苗的員工也可以不用戴。

沃爾瑪在聲明中表示:「今天開始,歡迎接種過疫苗的顧客和會員不戴口罩入店,我們將持續要求未接種疫苗的顧客和會員戴口罩進入商店和俱樂部。」沃爾瑪也表示,若地方當局強制規定,仍將要求顧客入店戴口罩。

沃爾瑪說,5月18日起,接種疫苗超過2週的員工可以不用戴口罩,對於提出證明已注射疫苗的員工,Walmart將給予75美元獎金。(譯者:陳昱婷/核稿:劉淑琴)