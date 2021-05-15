接種疫苗「不是保命符」！WHO建議仍應戴口罩...關鍵在變種病毒

▲紐約時報廣場的遊客已開始不再配戴口罩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）日前拋出震撼彈，表示只要完成新冠疫苗接種，則不管室內、室外皆可不必再配戴口罩，也無須遵守社交距離，隨後更整理一張圖表分析接種前後回歸日常生活的危險性。對此，世衛組織（WHO）卻持反對意見，表示即使完成疫苗接種，包括在大眾運輸等都應繼續戴口罩，直到疫情趨緩。

根據《法新社》、《CNN》等報導，WHO稍早發表聲明，認為疫苗雖然挽救芸芸眾生垂危的性命，然而光是想要單靠疫苗達到減緩疫情效果，顯然是不足夠的；而針對疫苗接種逐漸步上正軌的美國則表示，雖患者接種疫苗確診後傳染給他人的機率大幅減少，但應對新冠變種病毒帶來的危機保持警戒。

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）透過電郵分析，「新冠疫苗並無法百分之百預防感染，就算接種疫苗卻有可能在短時間內染疫，只是症狀與未接種者相比不嚴重、甚至沒有類似症狀。」

她強調，「這也是為何，我們不斷強調應維持其他保護措施，例如戴上口罩、保持社交距離等，直到各國具有保護能力的人數達到某種水平，將病毒傳染機率降到最低。」

根據《聯合國報》（UN NEWS）報導，WHO突發衛生事件專案執行主任萊恩（Michael Ryan）也認為，即便在疫苗接種率很高的國家，如果傳染情況很嚴重，也不能貿然摘下口罩。

他表示，「疫苗高接種率僅代表病毒社區傳播機率較低，許多國家的民眾沒有完全接種疫苗，且各國的病毒傳播尚未結束，因此我們須在提升接種率的同時努力去維持公衛設施，直到各國提升接種率，才有可能完全摘下口罩。」

WHO新冠疫情技術總監范克荷芙（Maria van Kerkhove）則認為，脫下口罩與否不能只端看疫苗接種率，因為病毒的流行「不只有一種」，尤其現今存在著各種突變病毒，因此放寬限制的關鍵在於「正在傳染的病毒量與病毒株」。

據悉，目前美國已有約6成的成年人完成至少1劑的新冠疫苗接種，確診率與之前相比確實下降，近一周平均單日新增確診僅3.8萬例。

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