蘇貞昌視訊縣市長：確診病例足跡由各縣市各自公布

▲蘇貞昌赴CDC與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。蘇貞昌也透過視訊指示各縣市首長，未來若各縣市公布確診者足跡，縣市政府可以自行回應相關問題，應該會朝這方向來做，訂定實行原則。

蘇貞昌15日下午在陳時中等人的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心，並參與指揮中心和各縣市政府的視訊會議，中央地方一起合作防疫。

陳時中會後受訪時表示，各地方政府對於中央防疫都願意積極配合，也提出認為的需要，包括如何在疫調上，即時公布相關訊息，還有確診者在旅館、移動時會產生的需求，院長也做了相關指示，希望防疫能夠成功。

陳時中也說，已接獲相關反應，疫情延燒一年多，指揮中心已也建立資訊公布相關規範，之後會建立一個網站授權地方即時公布確診者資訊與足跡，地方政府也可以看到相關訊息即時防疫，減少資訊落差，指揮中心則會對於廣泛性資料進行分析，在記者會上也能報告特殊案例。

蘇貞昌晚間也以「我們是台灣人，危機會讓我們更加團結！」為題在臉書表示，稍早在指揮中心召開了行政院與全國各縣市首長的視訊防疫會議，要有效防止疫情擴散，中央和地方必須要攜手合作。

蘇貞昌指出，在防疫物資、疫調資訊、防疫規範上，給予基層防疫人員最全面的支援，各地縣市長也表示全力配合，針對行政區內的防疫工作做出各種努力，我要特別表示敬意與感謝。

蘇貞昌說，今天蒐集了各縣市的需求後，他會請各部會盤整可以協助的地方，盡快給予實質協助。

蘇貞昌強調，在這場對抗病毒的行動中，每個人都很重要，每個人都是防疫國家隊的一員、每個人都是切斷病毒傳播鏈的關鍵，請大家全力以赴，還特別TAG了遵守防疫規定、不要聚眾搶買、別船疫情謠言，「有了你的支持，台灣更有信心度過難關」。

▼蘇貞昌赴CDC與縣市首長視訊防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



其他人也看了這些新聞...

► 本土確診驚爆逾180例 政院宣布防疫升級、雙北三級警戒

► 本土爆180例確診 柯文哲宣布實施第三級警戒

► 新北三級警戒 侯友宜緊急召開應變會議「非必要勿外出」

►振興一下我們的美麗