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快訊／本土確診驚爆逾180例　政院宣布防疫升級、雙北三級警戒

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診個案、不明感染源病例連環爆，14日爆出29位本土案例達歷史新高。行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中15日上午緊急召開記者會，蘇貞昌說，單日新增確診人數高達180多人，為了保護全體國人同胞，政府必須依傳染病防治法，對新的狀況作出更強的規範。

蘇貞昌說，親愛的國人同胞，感謝過去一年來團結守住疫情，如今疫情一波未平一波再起，由於病毒一再變種，感染力更強、傳播更快，台灣面臨新的挑戰，昨天新的確診人數高達180多人，為了保護全體國人同胞，政府必須依傳染病防治法，對新的狀況作出更強的規範，籲請國人同胞共同遵守幫忙，保護自己、家人、社會、國家。

蘇貞昌指出，近日爆量的確診病例，根據指揮中心查驗，源頭單一，變種病毒基因序列相同，為了保護高風險社區地方，指揮中心有許多即時因應的必要措施。

蘇貞昌表示，我代表政府向國人同胞報告，過去一年的經驗累積相當豐富應對病毒的狀況，並建立完整機制，我們對於國人同胞大家知道如何做到相關知識及應變方法也非常有信心，全國醫療資源及維生設備非常齊全，物資更是經過一年努力非常充足。

蘇貞昌強調，我們用最大防疫能量、最小干擾生活對抗新的病毒挑戰，政府過去做不夠好，五們自己檢討，也需要各方面調整補足，如果還有些地方政府做不構到衛，需要全體國人同胞幫忙合作特別是雙北市政府及周邊基隆、宜蘭、桃園市政府的幫忙配合

蘇貞昌也提到，總統也指示，準備在早上記者會後，讓指揮中心下午和各縣市政府聯繫，召開視訊會議，和各地方政府溝通聯烙，一起合作。

國內新冠肺炎確診個案連環爆，指揮官陳時中日前宣布進入「社區感染」階段後，本土確診個案數持續創新高，且天天都出現不明感染源個案，不只增加防疫工作難度，更是防疫是否升級的重要警訊。

面對疫情，各地方政府紛紛祭出應變辦法，新北市政府率先宣布八大場所停業後，台北市政府也在14日宣布八大場所、網咖、公有場館等場域暫停營業，短期內沒有復業打算，並針對重災區的萬華區祭出異地辦公措施。

▼國內疫情升溫逼近升級警戒，行政院召開說明記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）▲▼國內疫情升溫逼近升級警戒，行政院召開說明記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

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