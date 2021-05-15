英國變種病毒害台疫情炸開！傳染力強重症風險高　日本慘況成借鑒

▲日本有90%的新冠病例都來自於英國變種病毒，而台灣最近爆發的疫情也與此病毒有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心15日公布最新基因定序結果，發現萬華茶藝館、蘆洲、宜蘭遊藝場群聚與華航機師諾富特都感染序列相同的英國變異株。同樣迎來新一波疫情高峰的日本，在12日公開，目前全日本90%以上的新冠病例也都屬於這種英國變種病毒「N501Y」，因此日本的現況可作為台灣的借鏡。

據《共同社》等日媒報導，日本東京、大阪、兵庫以及京都的疫情仍不見緩，政府也在14日宣布，將「緊急事態宣言」從6都府縣擴及9都道府縣，而「防止蔓延等重點措施」的地區，也從原先的8道縣，增至10縣。

新冠對策小組會會長尾身茂證實，日本「目前的情況時好時壞」，其中最主要的原因就是因為英國變種病毒「N501Y」在當地持續蔓延，導致感染人數不斷增加。日本感染症研究所表示，變種病毒株「N501Y」在東京等首都圈的比例已經超過90%，在京都、大阪以及兵庫等地區更是幾乎逼近100%，可見其感染性極強，而且感染這種病毒的患者轉重症的風險，比以往病毒株高出了1.4倍。

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