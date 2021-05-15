快訊／台鐵人流管制出爐！7車站平日4小時設「月台人數上限」

▲台鐵今起實施人流管制。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

雙北市自今日起進入第三級防疫警戒階段，交通部台鐵局表示，汐止、台北、萬華、板橋、樹林、鶯歌、桃園等站，5月15日至5月28日，逢週一至週五07:00到09:00及17:00到19:00進行人流管制，如車站月台旅客容留量達二分之一，即於剪票口管控，持電子票證旅客應等待月台人潮疏散後始開放進站，持對號列車有座票旅客除外。

台鐵局指出，由於每個月台容量大小不一，其中人潮最多的台北站只有兩個月台，容量相對較小，以一列對號列車為例，若整列車座位共500位，當月台內人數已達250人時，台鐵人員就會於剪票口管控人數，只讓持有下一列進站列車車票者入內，其餘旅客則須在站外稍等該列車通過後，再依序入內。

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台鐵局表示，通勤族仰賴的區間車上下流量較快、車門也較大，遇到較大的車站可容納多一點旅客，而以矽科站為例，月台較為狹窄，可開放旅客量也會較少。一般而言，區間車8節車廂共有352個座位、910個立位，共1262位。

▲搭乘台鐵須戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵局表示，實施人流管制係為保持月台候車社交距離及避免車廂擁擠，請旅客運用彈性上班時間儘量選擇提早或稍晚時段乘車，避免增加候車時間。之後將視人流管制辦理情形滾動檢討調整管制方式，以降低旅客不便。

另外凡行經雙北區域之列車車輛，收班返回機務段即進行全面深度消毒。於外段停留不返段之列車，至終點站時加派人力清潔消毒。各車站提升清潔消毒頻率為每小時1次（旅客密集接觸區域及設備、廁所等加強擦拭清潔），另每日收班前再進行1次深度清潔消毒。