網爆出民眾打1922「只為了罵人」！接線生心酸：請讓需要的人用

▲疫情爆發，有民眾卻打1922去罵人。（示意圖，與本文無關／記者高敏鳳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「拜託大家幫忙宣導一下！」有網友15日在噗浪發文，說他朋友的哥哥是1922接線生，明明是讓民眾通報疫情及傳染病諮詢的熱線，卻有人打電話來罵人，讓原PO聽了也很無奈「不要佔著線路罵接線人員，讓需要疫情通報，或真正染疫的人員使用好嗎？」

這位發噗的網友表示，希望大家幫忙宣導，免付費「1922」防疫專線是讓民眾通報疫情，以及傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導等服務，而且各項政策也都可以在疾管署的網站上查詢到，「#不是讓你打電話去罵的」。

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貼文一出，就有人忍不住傻眼，「真以為是客訴專線啊一群刁民」、「我們在努力打掃消毒、他們在拼死客訴」、「這是以為是指揮中心客訴專線的意思嗎」、「真的有人打去罵喔？這種人都誰啊」、「現在打去罵人幹什麼，想不透耶！」

還有另一位網友在PTT回文，透露接線生辛酸，「可能很多人不知道，1922接線生不是只有負責這個任務而已」，因為疾管署基層現在基本上已經沒在管你是哪個部門，通通都得抓來支援。

「他們當中有的還要負責疫調，有的還要負責檢疫，甚至還有原本負責的疾病項目要做。」他直呼，雪上加霜的是，有的剛好最近要離職，滿足酸民的希望不爽不要做，「你打去鬧1922，就是在增加防疫人員的負擔，扯這些真正在做事的人的後腿。」