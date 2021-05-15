陳時中暫不接種AZ疫苗第二劑！「撐到新貨到達我才會打」

▲陳時中打疫苗。（圖／截自指揮中心提供支影片截圖）

記者洪巧藍／台北報導

國內AZ疫苗3月22日開打，首日接種者將於下週一（5/17）可以接種第二劑，包含當日首批接種的衛福部長陳時中。陳時中今（15）日宣布自己暫不接種AZ疫苗第二劑，「因為現在打得很熱絡，我怎麼樣都會撐到新貨到達，我才會打」。

指揮中心發言人莊人祥公布最新統計，14日接種3萬2351劑，當中公費2萬9159劑，自費3192劑，累積接種達到18萬6149人。陳時中說，現在疫苗接種速度來看，考慮到休息時間，一向都是週五打得最踴躍，但這也是3月22日開打以來最高。

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陳時中說，現在基本上就是不會有過期用不完的情況，下一波疫苗也希望能即時銜接，現在公費需求增加，且屬於優先問序，所以在自費部分，目前已經預約的就會繼續施打完畢，沒有預約的我們疫苗等到下一波在近來再行開放。

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