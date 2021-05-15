台灣本土疫情何時有望趨緩？陳時中坦言「很難」：這次規模很大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

雙北今進入三級警戒，台灣本土大爆發，外界也關心何時會到達高峰或何時可以趨緩？對此，指揮官陳時中第一時間也無奈表示「這題確實很難啦！這次規模非常大，跟以往經驗又不同。」

針對這波疫情何時達到高峰或何時有望趨緩，陳時中表示，這題確實很難，過去很多專家都有針對相關流行病做相關推估，這次新冠肺炎也一樣，不過這是規模非常大，跟以往經驗又不同，而且還有變異株，所以很難從過去模式推估，現在模式無法快狠準。

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另外，由於近日恰巧遇到國中會考，不少家長都擔心會影響考試和5/17是否會如期開學？對此，指揮官陳時中表示，會考不會停辦，而在開學方面是否會延後，則要和教育部請教，目前並沒有要停班停課的計畫。

陳時中表示，國中會考有升級防疫，考生也都有依照相關規定，所以不會停辦，而在開學方面則要請教教育部。另外，雙北升到三級，停止室內5人、室外10人聚會，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬～30萬元。

而針對今單日確診達180例，陳時中也坦言，如果連續14天單日達百例，就會宣布進入四級，到時就會做相關人流管制，但台灣不會有封城的措施。

今日新增180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、臺中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

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