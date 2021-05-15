快訊／游錫堃要立委準備視訊會議建置　5／17停開所有委員會

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒。對此，立法院長游錫堃15日下午召集朝野協商，各黨團同意17日停開委員會，18日院會、程序委員會、修憲委員會則照常召開。

新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院長蘇貞昌15日上午緊急召開記者會。陳時中宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

對此，游錫堃15日下午緊急召開黨團協商，各黨團同意17日停開委員會，提供立法院院行政單位因應疫情升級，完成有關防疫措施強化之整備事宜，並在強化防疫措施下，正常進行立法院相關會議。

此外，有關18日修憲委員會的召集委員選舉，將以推舉方式行之，由民進黨團推舉3人、國民黨團推舉2人擔任召集委員。

游錫堃表示，立法院將進行滾動式檢討，提高防疫措施下，讓立法院正常運作，17日委員會將不開會，18日院會、程序委員會、修憲委員會則都照常召開，目前朝向19日開始開始恢復開會，不過委員的視訊會議準備也要同時建置好。

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