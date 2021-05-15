國軍近5年性騷擾案件不減反增　辦公場所、上級對下級佔最大宗

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

根據國防部最新報告顯示，國軍近五年性騷擾申訴案件逐年增加，其中以「男對女」的160件為最大宗，行為態樣以肢體的132件最多，發生地點以辦公場所最常見，趁機親吻、擁抱或觸摸身體及隱私部位的樣態最多。

國防部近日將「國軍性騷擾防治認知、樣態統計分析與策進」書面報告送至立法院，顯示2016年至2020年性騷擾申訴案件達到245件，分別為2016年38件、2017年45件、2018年45件、2019年52件、2020年65件，成立案件總數為157件、不成立案件58件、撤案26件。

若以被害人性別來看，以「男對女」的160件為最大宗，「男對男」的11件次之，「女對女」的案件僅有1件，「女對男」則沒有紀錄。

以兩造關係與位階來看，被害人以士官階75件最多、士兵階51件次之， 也有12件是尉級軍官、3件為校級、18件為學生（官校生）、13件為民人（聘僱）。再以被害人階級來看，「上級對下級」為103件，「下級對上級」為有4件、同階層則有65件。

在行為樣態方面，以肢體132件為最多，另外還包括言語26件、簡訊10件、4件是偷拍，若再進一步分析，趁機親吻、擁抱或觸摸身體及隱私部位有184件、展示或傳閱色情圖片或騷擾文字33件、羞辱、貶抑、敵意或騷擾的言詞或態度20件，偷窺、偷拍則為4件。

以事件發生地點分析，事件發生地點以辦公場所的142為最多，其次依序為馬路上25件、網路手機簡訊17件、飯店旅館10件、休閒娛樂場所10件、校園9件、醫療院所7件、夜店6件、餐廳2件、百貨公司或賣場1件。

國防部表示，國軍女性人力逐年成長，迄今已達2萬5千餘人，佔國軍編制數13.75％，為強化國軍性擾防治認知與性別平等意識，策進作為包括每年定期召開性別平等生活座談、律定學校性別主流化訓練、相關法規修訂、強化軍法紀教育種子教官訓練研習。

此外，還包括辦理性騷擾及性侵害處理人員調查培訓班、性別平等專案小組會議、暢通申訴管道與處理流程等。

國防部強調，性別平權為世界潮流趨勢，後續將遵照立法院指導「強化性別意識，強化處置流程」與「暢通申訴管道，強化處置流程」，持續次湊國軍性騷擾防治工作，凡涉法者一率移送法辦、絕不寬貸，期望能徹底根絕類案再生，確實維護部隊安全與純淨。

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