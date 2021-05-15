　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍近5年性騷擾案件不減反增　辦公場所、上級對下級佔最大宗

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者林銘翰／台北報導

根據國防部最新報告顯示，國軍近五年性騷擾申訴案件逐年增加，其中以「男對女」的160件為最大宗，行為態樣以肢體的132件最多，發生地點以辦公場所最常見，趁機親吻、擁抱或觸摸身體及隱私部位的樣態最多。

國防部近日將「國軍性騷擾防治認知、樣態統計分析與策進」書面報告送至立法院，顯示2016年至2020年性騷擾申訴案件達到245件，分別為2016年38件、2017年45件、2018年45件、2019年52件、2020年65件，成立案件總數為157件、不成立案件58件、撤案26件。

若以被害人性別來看，以「男對女」的160件為最大宗，「男對男」的11件次之，「女對女」的案件僅有1件，「女對男」則沒有紀錄。

以兩造關係與位階來看，被害人以士官階75件最多、士兵階51件次之， 也有12件是尉級軍官、3件為校級、18件為學生（官校生）、13件為民人（聘僱）。再以被害人階級來看，「上級對下級」為103件，「下級對上級」為有4件、同階層則有65件。

在行為樣態方面，以肢體132件為最多，另外還包括言語26件、簡訊10件、4件是偷拍，若再進一步分析，趁機親吻、擁抱或觸摸身體及隱私部位有184件、展示或傳閱色情圖片或騷擾文字33件、羞辱、貶抑、敵意或騷擾的言詞或態度20件，偷窺、偷拍則為4件。

以事件發生地點分析，事件發生地點以辦公場所的142為最多，其次依序為馬路上25件、網路手機簡訊17件、飯店旅館10件、休閒娛樂場所10件、校園9件、醫療院所7件、夜店6件、餐廳2件、百貨公司或賣場1件。

國防部表示，國軍女性人力逐年成長，迄今已達2萬5千餘人，佔國軍編制數13.75％，為強化國軍性擾防治認知與性別平等意識，策進作為包括每年定期召開性別平等生活座談、律定學校性別主流化訓練、相關法規修訂、強化軍法紀教育種子教官訓練研習。

此外，還包括辦理性騷擾及性侵害處理人員調查培訓班、性別平等專案小組會議、暢通申訴管道與處理流程等。

國防部強調，性別平權為世界潮流趨勢，後續將遵照立法院指導「強化性別意識，強化處置流程」與「暢通申訴管道，強化處置流程」，持續次湊國軍性騷擾防治工作，凡涉法者一率移送法辦、絕不寬貸，期望能徹底根絕類案再生，確實維護部隊安全與純淨。

其他人也看了這些新聞...

► 本土確診驚爆逾180例　政院宣布防疫升級、雙北三級警戒
► 本土爆180例確診　柯文哲宣布實施第三級警戒
► 新北三級警戒　侯友宜緊急召開應變會議「非必要勿外出」

振興一下我們的美麗

ET快訊
LIVE／雙北升三級警戒　侯友宜記者會說明
親睹全聯「驚人一幕」全爆滿！　美女律師1原因放棄回家
快訊／捷運、台鐵區間車今起人流管制！候車區全面禁止飲食
雙北防疫警戒升第三級　電影院、戲院也關閉
雙北搶食物！　台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」
快訊／「禁台令」連江縣開第一槍！公務員非經奉准禁止來台出差
雙北三級警戒！　「各項措施」重點一次看
為「搶口罩」爆衝突！　民眾湧全聯搶防疫物資

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／侯友宜早上急電陳時中　親上火線說明最新防疫狀況

總統府因應三級警戒　減少總統公開行程、員工採彈性上班

快訊／侯友宜：若有高風險區就「封鎖區域」　54責任醫院已整備快篩站

國軍近5年性騷擾案件不減反增　辦公場所、上級對下級佔最大宗

雙北防疫警戒升第三級　電影院、展覽場也關閉

雙北確診一夜大爆發　侯友宜早預言：恐不明感染源「多點爆發」

整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

快訊／雙北防疫升至三級警戒　立院下午緊急召集朝野協商

教育部：補習班、安親班維持正常上下課　採高規格防疫

快訊／升三級警戒「沒封城」　侯友宜：室內室外都要戴口罩

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

LIVE／侯友宜早上急電陳時中　親上火線說明最新防疫狀況

總統府因應三級警戒　減少總統公開行程、員工採彈性上班

快訊／侯友宜：若有高風險區就「封鎖區域」　54責任醫院已整備快篩站

國軍近5年性騷擾案件不減反增　辦公場所、上級對下級佔最大宗

雙北防疫警戒升第三級　電影院、展覽場也關閉

雙北確診一夜大爆發　侯友宜早預言：恐不明感染源「多點爆發」

整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

快訊／雙北防疫升至三級警戒　立院下午緊急召集朝野協商

教育部：補習班、安親班維持正常上下課　採高規格防疫

快訊／升三級警戒「沒封城」　侯友宜：室內室外都要戴口罩

全大運／所有賽程緊急中止延賽！　本土驚爆180起確診

看不到了！HELLO KITTY熱氣球首飛取消　全台「3大熱氣球都停辦」

外送平台大當機！熊貓超市瞬間爆量訂單　超出負荷「狂轉圈」

快訊／桃園也爆搶貨潮！全聯衛生紙、泡麵、罐頭、生鮮搶購一空

荔枝椿象花蓮現蹤！噴臭汁引發過敏、傷作物　4防治法很有效

媽在印度打AZ疫苗「昏迷死亡」　照出腦溢血！澳洲兒：非常後悔

LIVE／侯友宜早上急電陳時中　親上火線說明最新防疫狀況

北市傳統市場啟動實名制　全市12行政區僅開放39處

開門2.5hrs物資全空！家樂福板橋店「直接拉下鐵門」：不開放進入

確診狂爆！唐綺陽警示「到這天為止」還有更多不安消息　關鍵期曝光

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

政治熱門新聞

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

快訊／雙北升三級警戒　蘇貞昌：沒有停止上班上課

快訊／雙北升三級警戒　侯友宜：非必要勿外出

獅子父隱匿女兒　侯友宜重罰30萬

確診病例暴增　教育部：國中會考正常舉行

土城某社區爆71歲住戶確診送醫　管委會怒：中央沒通報無法消毒

快訊／柯文哲宣布實施第三級警戒

侯友宜「沒封城」：室內室外都要戴口罩

整理包／雙北三級警戒　五大防疫重點一次看

快訊／獅子會再爆50人聯誼會歡唱　全數被隔離

網傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」 國防部斥：假訊息

按摩店、PUB 算嗎？「八大行業」完整定義、型態類別一次看

更多熱門

相關新聞

雙北升級三級警戒　立院緊急召集朝野協商

雙北升級三級警戒　立院緊急召集朝野協商

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。對此，立法院長游錫堃15日下午將召集朝野協商，目前仍正在聯絡各黨團是否出席。

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

黃曙光6月屆退　綠委提修法延長服役年齡

黃曙光6月屆退　綠委提修法延長服役年齡

網傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」 國防部斥：假訊息

網傳雙北快關窗「化學兵藥劑非常毒」 國防部斥：假訊息

蔡易餘自行自主健康管理　並非被匡列對象

蔡易餘自行自主健康管理　並非被匡列對象

關鍵字：

性騷擾性侵害國軍國防部立法院

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

4天增64本土「不升第三級？」　陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面