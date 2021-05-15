快訊／雙北防疫升至三級警戒　立院下午緊急召集朝野協商

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。對此，立法院長游錫堃15日下午將召集朝野協商，目前仍正在聯絡各黨團是否出席。

新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院長蘇貞昌15日上午緊急召開記者會，政委兼發言人羅秉成、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、交通部長王國材、教育部長潘文忠等人皆出席。

蘇貞昌表示，昨天新的確診人數高達180多人，為了保護全體國人同胞，政府必須依傳染病防治法，對新的狀況作出更強的規範，籲請國人同胞共同遵守幫忙，保護自己、家人、社會與國家。

陳時中也宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

針對雙北市防疫升級，立法院會議該如何因應，游錫堃15日下午將召集朝野協商，立法院目前仍正在聯絡朝野各黨團是否出席。

事實上，因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，立法院日前已宣布提升防疫5大措施，包括民眾參訪暫緩，院內各社團活動暫停辦理，並轉知行政院各部會主管出席立法院相關會議時，陪同幕僚以一人為原則。

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