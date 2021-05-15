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潛艦國造推手黃曙光6月屆退　羅致政提修法服役年齡得由總統延長

▲▼參謀總長黃曙光出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

▲參謀總長黃曙光。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣持續推動潛艦國造，潛艦小組召集人、參謀總長黃曙光二級上將預計今年6月屆齡退伍，民進黨立委羅致政近日提出修法，讓參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定後延長，遭外界解讀是「黃曙光條款」。對此，羅致政解釋，這非因人設事，是要為國家留才，而且「黃曙光用不到」。

黃曙光目前屆齡64歲，已達上將服役最大年限，預定在今年7月1日退役，總統蔡英文在今年2月的國安團隊人事調動中，宣布由前國安局長邱國正接任國防部長、前國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，黃曙光當時也一度被視為是國防部長的熱門人選。

民進黨立委羅致政、莊瑞雄等人近日提出《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條、第61條條文修正草案，明文規定參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定延長之，惟以1年為限，且不受上將服現役最大年齡64歲的限制，條例自今年7月1日施行。

羅致政說明，國防部參謀總長承國防部長之命令，負責軍令事項指揮軍隊，掌理軍事訓練、人事管理、情報蒐研、軍事部署、建軍備戰及國防資源之分配及執行等軍隊指揮事項，為我國重要軍職棟樑，其責任重大且養成不易，若更迭替換過於頻繁，恐有礙國防政策及建軍整備各項事宜之推動，不利我國建立堅實軍力。

羅致政指出，現行《陸海空軍軍官士官服役條例》自該法2013年施行後，經歷七任參謀總長，就任時平均年齡已逾62歲6個月， 除前參謀總長沈一鳴上將因公殉職外，餘皆屆齡退伍，其任期最短僅5個月，平均在任期間約僅14個月，實不利重大政務及軍事整備之延續，因此有適度放寬其服役年限之必要。

羅致政說，參謀總長職之任免屬總統之統帥權 ，為總統之國防權責，因此提案修正《陸海空軍軍官士官服役條例》第6條增列第4項，使參謀總長服現役最大年齡，得由總統核定後延長之。此外，為維護國防體制之整全，因任參謀總長而延長之服役年齡，以1年為限。

羅致政強調，為避免影響現任參謀總長遂行職務及重要軍職人事體系運行，本次也一併修正《陸海空軍軍官士官服役條例》第61條 ，明定施行日期為110年7月1日，以利總統人事任命之順利運作。

對此，羅致政受訪時表示，黃曙光將於6月底退伍，為了避免遭外界解讀因人設事，因此將修法的施行日期定為今年7月1日，「黃曙光根本用不到」，主要是希望幫國家留才，解決制度面的問題。

立法院14日召開院會，由於本案未被列在原先的議程中，民進黨團臨時以增列的方式列入報告事項，目前已順利經過一讀程序，確定送交外交及國防委員會審查。此外，民進黨團亦對本案提出復議，再以表決方式否決復議案，以避免其他黨團提出復議，造成意外打亂修法時程。

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