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直擊／雙北全聯、家樂福！民眾狂掃物資「結帳至少2小時↑」

記者邱中岳、黃宥寧、陳雕文、陳羿妏／台北－新北報導

行政院今（15日）上午召開記者會，宣布雙北即日起至5/28，升為「三級防疫警戒」，而由於民生物資採購自下午4時起將會有所限制，且北市的傳統零售市場也只剩39處有生鮮、餐飲業市場攤商開放，並實施「實名制」。《ETtoday新聞雲》稍早也直擊，全聯北市雙連門市、永和成功門市、板橋門市，以及家樂福重慶店、台北同安店的採買現況。

▲▼全聯北市雙連門市（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼全聯北市雙連門市排隊結帳人潮繞一大圈。（圖／記者黃宥寧攝）

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▲▼全聯北市雙連門市（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼新北市板橋區全聯文聖店民眾搶購物資。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼全聯板橋文聖店民眾搶購物資。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市板橋區全聯文聖店民眾搶購物資。（圖／記者許靖騏攝）

從畫面中可見到，全聯、家樂福現場皆是湧入許多民眾，擠得水洩不通，無論是生鮮、乾糧等各種民生物資，迅速遭到掃空，排隊結帳人潮更是整整繞了一圈；工作人員透露，要消耗結帳人潮，至少還要兩個小時。

家樂福重慶店一對母女顧客表示，他們因為聽到行政院發布三級警戒後，便前來購買泡麵，以及吐司、香腸等可以保存長久的物資。另一名男子則說，他剛好下班就來幫媽媽買消毒用品及民生物資。

▲▼台北市大同區家樂福民眾搶購物資。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼家樂福重慶店民眾搶購物資。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼台北市大同區家樂福民眾搶購物資。（圖／記者邱中岳攝）

另外，家樂福的台北同安店還可見到，許多民眾無法進入門市，只能頂著戶外豔陽，在門口外一字排開等待進場。

▼家樂福古亭同安門市，民眾排到門口外。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼家樂福古亭同安門市。（圖／記者謝婷婷攝）

▼板橋全聯也塞爆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋全聯。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋全聯。（圖／記者陳雕文攝）

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