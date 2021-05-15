雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

▲新冠疫情防疫升級，澎湖花火節喊卡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情迅速延燒，雄獅旅遊昨（14日）開第一槍宣布，取消今（15日）起至6月8日出發，旅遊目的地為台北、新北、桃園、宜蘭、基隆之團體行程，旅客可以選擇全額退費、改期，或改參與其他旅遊遊程；而今天東南旅遊、易遊網也宣布跟進，取消6月8日前本島及離島之所有團體行程。

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▲國旅。（圖／記者李宜秦攝）

雄獅旅遊

配合中央流行疫情指揮中心政策，保障旅客健康及安全，雄獅旅遊強調，取消今（15日）起至6月8日出發，旅遊目的地為台北、新北、桃園、宜蘭、基隆之團體行程，旅客可以選擇全額退費、改期，或改參與其他旅遊遊程後續將會視疫情發展狀況，並配合中央流行疫情指揮中心政策，滾動式調整因應，以旅客的安全與最大權益為優先考量。

東南旅遊

東南旅遊今宣布跟進，全面取消5月15日至6月8日本島及離島之所有團體行程，旅客可選擇「全額退費、延期」，配合中央流行疫情指揮中心政策，以防疫為優先考量，將旅客的安全與最大權益為首要任務。後續將會視疫情發展狀況，配合中央流行疫情指揮中心政策調整因應。

易遊網

易遊網表示，凡購買6月8日（含）前出發/入住且尚未出發之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、巴士旅遊、票券當地遊等，全商品將優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

如於易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品（含離島），將依各家航空公司退改規定辦理，以航空公司實際產生費用收取，易遊網則不收取手續費。另，無指定使用日/出發日之票券商品，不適用上述辦法，依原退改規定辦理。

易遊網表示，因近日退改需求與進電眾多，建議旅客可盡早提出申請，並多加利用易遊網官網或APP線上訂單留言功能提出需求，客服將盡速協助回覆與處理；台灣訂房可直接於線上申請取消。如需電話洽詢，請撥打易遊網客服專線：4128001（手機請加02）

KKday

因應疫情嚴峻、雙北升至第三級防疫警戒，KKday今宣布，旅客若因疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將協助旅客更改體驗日期，或辦理取消全額退費。若消費者的訂單出發日在6/8（含）前，且取消範圍無收取手續費，建議可自行到訂單管理申請取消，透過系統作業會較快完成取消流程，若取消範圍有收取手續費，可透過訂單管理發送訊息告知KKday需取消，將人工協助取消，並且全額退費。